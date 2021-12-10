限量500份！北市消防局2022月曆跳脫陽剛　走「純真童心」可愛風

▲台北市政府消防局特別邀請新生代插畫家，共同繪製2022防災月曆，帶給民眾耳目一新風格。（圖／北市消防局提供）

記者黃宥寧／台北報導

超可愛防災月曆來囉！北市消防局表示，為了跳脫傳統陽剛思維及框架，首創邀請台灣知名插畫家共同繪製111年度防災月曆，望透過生動內容及柔和豐富的色調，將災害預防等嚴肅防災議題重新詮釋，以純真童心、身歷其境臨場寫實感，讓民眾欣賞藝術創作，也讓防災成為共同記憶，紙本版只送不賣，現在到臉書可參加抽獎活動，限量500份紙本版。

新冠肺炎衝擊全球，在疫境之中，人們改變了以往的生活模式，戴上口罩讓彼此之間多了一層隔閡，冷漠疏遠成為防疫的安全距離，希望藉由這份充滿正能量的防災月曆感動人心，將溫暖有愛的藝境注入每個家庭，也希望透過藝術結合防災，讓大家重拾對防災的熱情，打造安全、安心、安居的防災意境。

▼北市消防局在防災科學教育館舉辦發表會。（圖／北市消防局提供）

北市消防局表示，防災月曆只送不賣，民眾從今（10日）中午起至14日中午止，到消防局臉書（Facebook）粉絲專頁參加抽獎活動，有機會獲得紙本月曆1份，數量500份，送完為止，若反應熱烈，將評估後加印月曆，而電子版防災月曆可到官方網站下載。

▼防災月曆走童趣風。（圖／北市消防局提供）

另外，民眾只要掃瞄月曆內QR Code，將有插畫解說影片，可清楚了解藝術家想傳達防災知識；防災月曆即日起將在防災科學教育館同步展出，現場可和月曆裡插畫人物立牌拍照、打卡。