　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

限量500份！北市消防局2022月曆跳脫陽剛　走「純真童心」可愛風

▲▼ 消防局 。（圖／北市消防局提供）

▲台北市政府消防局特別邀請新生代插畫家，共同繪製2022防災月曆，帶給民眾耳目一新風格。（圖／北市消防局提供）

記者黃宥寧／台北報導

超可愛防災月曆來囉！北市消防局表示，為了跳脫傳統陽剛思維及框架，首創邀請台灣知名插畫家共同繪製111年度防災月曆，望透過生動內容及柔和豐富的色調，將災害預防等嚴肅防災議題重新詮釋，以純真童心、身歷其境臨場寫實感，讓民眾欣賞藝術創作，也讓防災成為共同記憶，紙本版只送不賣，現在到臉書可參加抽獎活動，限量500份紙本版。

新冠肺炎衝擊全球，在疫境之中，人們改變了以往的生活模式，戴上口罩讓彼此之間多了一層隔閡，冷漠疏遠成為防疫的安全距離，希望藉由這份充滿正能量的防災月曆感動人心，將溫暖有愛的藝境注入每個家庭，也希望透過藝術結合防災，讓大家重拾對防災的熱情，打造安全、安心、安居的防災意境。

▼北市消防局在防災科學教育館舉辦發表會。（圖／北市消防局提供）

▲▼ 消防局 。（圖／北市消防局提供）

北市消防局表示，防災月曆只送不賣，民眾從今（10日）中午起至14日中午止，到消防局臉書（Facebook）粉絲專頁參加抽獎活動，有機會獲得紙本月曆1份，數量500份，送完為止，若反應熱烈，將評估後加印月曆，而電子版防災月曆可到官方網站下載。

▼防災月曆走童趣風。（圖／北市消防局提供）

▲▼ 消防局 。（圖／北市消防局提供）

另外，民眾只要掃瞄月曆內QR Code，將有插畫解說影片，可清楚了解藝術家想傳達防災知識；防災月曆即日起將在防災科學教育館同步展出，現場可和月曆裡插畫人物立牌拍照、打卡。

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
LIVE／女研究員染Delta　中研院最新說明
中研院女男友「打過一劑疫苗」陰性　隔離中有症狀隨時採
快訊／士林驚傳槍響！　警連開9槍追捕中
快訊／崔始源確診新冠肺炎！　Super Junior又一人染
邱澤、許瑋甯「定情冰棒」　超商推買1送1
逛士林夜市才看一眼！　引爆5打4大亂鬥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

閃開139線最陰死亡彎道索命　「嗶嗶哥」正式登場24小時站崗

150拖吊車全被無良老闆詐貸　老牌國道特約業者被爆捲上億落跑

快訊／拒檢擦撞警車逃跑！士林警連開9槍　駕駛棄車逃逸

媽媽支持鄧佳華當AV男優！特訓學成愛愛3招　頂撞狂問：吃飽沒

眼睛收好來！逛士林夜市看一眼　點燃5打4對戰...1女突氣喘發作

北檢三中案上訴理由曝　「9關鍵」控馬英九知道「合法掩護非法」

房租不夠可以賣身！無良男室友仲介兼馬伕　拐2女下海賺生活費

台灣治安優秀第全球第二　老外豎大拇哥：very friendly and helpful

林秉樞確定羈押2個月！提抗告遭高院駁回：如不羈押難以避免再犯

男意外墜30米鵬灣大橋　英勇海巡跳海驚險救回一命過程全都錄

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

閃開139線最陰死亡彎道索命　「嗶嗶哥」正式登場24小時站崗

150拖吊車全被無良老闆詐貸　老牌國道特約業者被爆捲上億落跑

快訊／拒檢擦撞警車逃跑！士林警連開9槍　駕駛棄車逃逸

媽媽支持鄧佳華當AV男優！特訓學成愛愛3招　頂撞狂問：吃飽沒

眼睛收好來！逛士林夜市看一眼　點燃5打4對戰...1女突氣喘發作

北檢三中案上訴理由曝　「9關鍵」控馬英九知道「合法掩護非法」

房租不夠可以賣身！無良男室友仲介兼馬伕　拐2女下海賺生活費

台灣治安優秀第全球第二　老外豎大拇哥：very friendly and helpful

林秉樞確定羈押2個月！提抗告遭高院駁回：如不羈押難以避免再犯

男意外墜30米鵬灣大橋　英勇海巡跳海驚險救回一命過程全都錄

閃開139線最陰死亡彎道索命　「嗶嗶哥」正式登場24小時站崗

150拖吊車全被無良老闆詐貸　老牌國道特約業者被爆捲上億落跑

三星創意競賽首獎出爐　「海岸清潔隊」自動淨灘抱走20萬

48歲媽盜用女兒身份！裝嫩扮大學生「騙吃小鮮肉」　超狂招數曝光

許瑋甯7金句認定邱澤❤「愛你的人不會讓你受傷」　被傷透14年等到真愛

尼加拉瓜共和國片面斷交　成大：保障10名尼加拉瓜籍學生權益

斷交早注定？　林俊憲曝關鍵：尼需中支持「我們做自己就好」

許瑋甯、邱澤結婚！　柴柴依偎「恩愛照」致敬效果爆笑

跟邱澤傳過烏龍母子戀　陳美鳳送祝福：他值得擁有更多的幸福

譴責中方惡意挖邦交國　民進黨：朱立倫應向北京表達抗議

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

阿嬤沒錢幫孫買早餐　原因驚呆了

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

即／中山高273K大貨車雙追撞橫倒路中　南下全線封閉

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

恐嚇高嘉瑜「網軍」身分曝光　果然就是林秉樞身邊的她

健身教練妻外遇店長　夫求償百萬

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

即／南港女研究員確診　疫調：被老鼠咬

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

更多熱門

相關新聞

台南全面禁止燃燒雜草

台南全面禁止燃燒雜草

在乾燥季節期間常有民眾焚燒雜草，引發嚴重的空氣污染，違法田野引火燃燒行為產生大量濃煙，空氣中皆可聞到燃燒煙臭味，且緊鄰民宅引發民怨，為確保公共安全與守護市民健康，台南市消防局已於2021年12月1日公告廢止田野引火燃燒管理辦法並禁止田野引火燃燒，統計截至12月6日，已開立相關舉發單共計69件

即／高雄爺孫受困屋內2度灼傷送醫

即／高雄爺孫受困屋內2度灼傷送醫

即／高雄燒肉店廚房竄烈火！員工急奔陽台呼救

即／高雄燒肉店廚房竄烈火！員工急奔陽台呼救

高雄首推搜救犬月曆　維冠倒塌柴山秘境都有牠

高雄首推搜救犬月曆　維冠倒塌柴山秘境都有牠

台南市消防局第七大隊FB粉絲團

台南市消防局第七大隊FB粉絲團

關鍵字：

消防局童趣插畫可樂王防災科學教育館電子版

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面