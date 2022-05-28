分享網路訊息「不輕信、不轉發、要查證」　三訣竅要把握

▲分享網路訊息多留意！三訣竅要把握。（圖／北健提供）

記者楊淑媛／桃園報導

網路上資訊真假參半，分享時如沒有注意正確性，反而會成為散佈謠言傳播者。為了增進民眾的資訊辨別力，中嘉寬頻北健於桃園市八德區大福里市民活動中心，以生活化的案例，教導長輩們不輕易轉發訊息的重要性，以及如何用手機來查證，並透過問答互動遊戲來加深印象。

中嘉寬頻北健總經理許巧妮表示，課程中，講師挑選了過期的公益宣傳文，以及偽造的政府規範資訊，來向社區長輩們說明「不輕信、不轉發、要查證」的重要性，提醒大家在轉發前多想幾秒，不要讓自己的好意被有心人士利用。講師也傳授面對可疑訊息的查證步驟，並安排工作人員協助長輩操作手機，加入LINE官方訊息查證、台灣事實查核中心等查核網站，幫助他們未來能簡單確認訊息真偽。

民眾陳義德十分認同查證訊息的重要性，因為先前他的妻子曾經接到網購操作有誤的詐騙訊息，差點把存款19萬轉帳給詐騙集團，還好被他及時阻止，讓他直呼真的不要隨意相信來路不明的訊息。另一位民眾林小姐則表示，自己常熱心轉傳公益訊息，不過透過今天的課程，讓她了解到自己的善良可能會被有心人士利用。

八德區大福里里長呂學昌表示，許多長輩們雖然都有手機，但並不怎麼會使用，常常是被動收發訊息，缺乏判讀能力，媒體識讀課程有助助長輩了解到不輕易轉發訊息的重要性，拒絕成為散佈謠言的幫兇。