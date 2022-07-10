安倍被殺！女神級保鑣失職「真相大逆轉」　正面照曝光還清白

記者趙蔡州／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，社會大眾針對維安問題展開討論，外傳過去曾轟動一時的「女神級保鑣」34歲石田萌美當時也在現場，沒想到仍發生憾事。對此，國際新聞事實查核中心「有據」指出，網路瘋傳石田萌美替安倍急救的照片，其實是日本看護聯盟的工作人員。

▲安倍晉三遭到槍擊身亡，外傳照片中替安倍急救的女子就是「女神級保鑣」石田萌美。（圖／路透社）

槍擊案發生後，有媒體拍攝到一張照片，一名戴著口罩、綁馬尾的女子迅速衝上前替安倍晉三處理傷勢，外傳該女子就是曾數次躍上媒體版面的「女神級保鑣」石田萌美，今年34歲的她不僅熟悉日本劍道、空手道、搏擊等武術，還會日本忍術殺人技，曾連續擊敗10位空手道壯漢，戰鬥力勝過警視廳內過半的男同事。

對此，專門調查國際新聞的事實查核網站「有據」（China Fact Check）9日表示，安倍晉三遭到槍殺後，外傳女神級保鑣石田萌美，不料依然不能阻止殺手，經查核「這一張廣為流傳的照片，並非是石田萌美在檢測安倍傷勢，而是日本看護聯盟的工作人員在現場急救」。

「有據」解釋，若仔細觀察這一名正在檢查安倍傷勢的女子，可以發現女士外表特徵為長髮束辮，黑色或深藍色上衣，帶有花卉紋樣的裙裝，低跟皮鞋。另一個角度的照片更能清晰地分辨出，女子穿的其實是一件黑色或深藍色罩衫，罩衫內是黃色T恤。

另一張安倍被送上救護車的照片，可以看見女子站在一旁露出正面，放大後可見其髮型、黃色T恤和藍色罩衫、帶花紋的褲裝、黑色皮鞋，均與上述照片一致，幾乎能判定她就是上一張照片中，被網友誤認是石田萌美的女子，而她這一身穿著打扮，不可能是維安人員。

▲另一張照片中女子露出正面，幾乎能判定她就是上一張照片裡，被誤認是石田萌美的女子。（圖／達志影像／美聯社）

現場數支影片或照片中也能看見，有多名身穿黃衣的人替安倍檢查傷勢，這些人員都是日本看護聯盟的工作人員，其成員在參加集體活動時一般均著黃色上衣。日本看護聯盟在有關安倍的訃文中也提到，「這次事件中，現場看護聯盟的各位在混亂中奮力救助」等語。

網傳照片中的女子也穿著統一的黃色T恤，因此她不可能是石田萌美，也不可能是安倍的隨扈。此外在其他安倍演講和遇刺的影片中，曾出現一名女性維安人員，在警方壓制山上徹也時，這一位女性維安人員也出現在畫面中，但目前無法證實她是否就是石田萌美。

▼「有據」表示，現場能看見多名身穿黃衣的人替安倍檢查傷勢，這些人員都是日本看護聯盟的工作人員。（圖／路透社）

▲石田萌美不僅熟悉日本劍道、空手道、搏擊等武術，曾連續擊敗10位空手道壯漢。（圖／翻攝自東京都警視廳）

相關議題在網路引發討論，有人認為照片中的女子就是石田萌美，「不是能一打十嗎」、「女神也救不了」、「不是能在0.2秒拔槍反應嗎」、「維安居然沒意識到近距離行凶」、「有她貼身保護怎麼還會出事」。

也有人說「這照片女穿著裙子，應該不是值勤的隨扈」、「有人說是石田萌美，但那不是看護聯盟的人嗎，SP會穿碎花裙出任務喔」、「明明就是不同人」、「光是眼睛看起來就不像」。

「有據」是中國記者魏星創辦，他認為中國社群平台上充斥許多轉載的英文報導，但這些報導往往會被翻譯成誇張、不準確的內容，甚至有人會直接轉貼源自知名陰謀論網站的假新聞，讓他決定成立新聞事實查核中心。

「有據」主要調查的都是國際新聞，與多數事實查核中心一樣，他們會明確列出反駁假新聞的各項證據與消息來源，同時盡可能引用政府文件或科學報告，作為舉證的第三方資料。

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