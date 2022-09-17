你找到了嗎？　網傳「看不到圓形=快失智」遭醫師打臉

圖文／鏡週刊

台灣邁入高齡化社會，國內30多萬失智症族群幾乎都是65歲以上長者，且人數持續增加，不少長輩雖然沒開口，卻擔心自己是否有失智前兆。恰好近來網路流傳一張名為「沉箱錯覺」的圖片，宣稱若有人看不出圖中的圓形，便是逐漸失智的跡象！嚇壞不少找不到圓形的網友，所幸這則訊息已被認定為假消息。

近期通訊軟體與社群網路流傳一則訊息，宣稱一張由美國史丹佛心理學系教授安東尼（Anthony Norcia）所設計的「沉箱錯覺」圖片，在多條直線與方塊中藏有圓形，受試者若無法找出圓形，可能就是失智前兆，「你有沒有看到圓，幾個？凡是看不到的你就有跡象漸趨失智了！」

然而真相確實是如此嗎？根據台灣失智症協會理事長、桃園長庚醫院失智症中心醫師徐文俊表示，這種說法是不對的。徐文俊表示，第一眼沒看到圖片裡的圓形很正常，因為可能有95％的人一開始都看不到；他解釋，人會用習慣的方式來面對、解讀外界事物，以視覺而言，當看到畫面上都是垂直交錯線條、類似門板，往往就會忽略隱藏其中、由弧形角度呈現的圓形。然而，當我們找到新的視覺判斷方式後，就可以看到圓形了。

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台北榮民總醫院神經內科主治醫師王嚴鋒則表示，類似圖片是一種視覺的錯覺，讓人產生不同解讀（看到正方形或圓形），但不代表看不到的人就有問題，也沒有文獻或研究支撐「看不到錯覺就是失智」的論點；台大心理系副教授謝伯讓也表示，目前沒有證據顯示「看不到圖裡的圓形」與失智有關。

事實查核中心也指出，該圖片名為Coffer Illusion，中文翻譯為「保險箱錯覺」，是美國資深科學家安東尼所製，曾入圍2006年最佳錯覺大賽決賽。根據圖片介紹，人們第一眼看見「保險箱錯覺」時，往往會忽略矩形間分割出的16個圓形。

台灣失智症問題越發嚴重，台灣失智症協會預估2030年國內失智族群將超過46萬人，呼籲民眾協助身邊長輩及早發現治療，可透過極早期失智症篩檢量表的8道題目檢測，若有2項不及格就要就醫。





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