基隆愛三路麥當勞「結束營業」！全場震驚：地標不見了

網搜小組／鄺郁庭報導

基隆的「大麥」傳出結束營業！今（28）日有民眾路過基隆愛三路麥當勞時，意外發現門口貼了一張告示，通知「2022/05/29 20:00起 結束營業」，請大家之後可以到信一店消費。消息一出震驚基隆人，當場傳出哀號聲，「天啊！地標不見了」、「它比基隆地標更地標」、「大麥竟然要走入歷史了」、「怎麼會！」

▲基隆大麥要收了！（圖／大熊小熊吃基隆授權使用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從照片可以看到，愛三路麥當勞貼出告示，「各位親愛的好鄰居 我們即將於2022/05/29 20:00起 結束營業 謝謝大家過去的喜愛與陪伴 希望未來繼續支持基隆區域的麥當勞 麥當勞基隆愛三餐廳 敬啟」，並附上另一間信一店麥當勞（小麥）的地圖。

據悉，在基隆人口中，市區有2間麥當勞，分別是大麥（愛三路麥當勞）和小麥（信一路麥當勞），其中靠近廟口的大麥從1988年營業至今，是許多基隆人的童年。但昨天就有不少基隆人在社團討論大麥將要停業，消息瞬間炸鍋。

部落客「大熊小熊吃基隆」昨日下午還趕快打電話到大麥求證，「答案是否定的（目前無收到公司的訊息公佈，如果有一定會對外公告）」，當時他還鬆了一口氣，「#不要網上亂嚇人好嗎」、「#大麥在基隆人的回憶裡很有重量的」。想不到隔天一早，他就再度發文，證實大麥要收了，「照片本人親自去拍了，是真的，也再次打了通電話確認。Bye bye了，我青春的某部分。」

「大熊小熊吃基隆」文中感傷表示，「大麥要停業了，是的，是愛三路那間陪我們長大的麥當勞」，畢竟對基隆人來說，大麥是個比基隆地標更地標的存在，就連告訴孩子這個消息時，小朋友也瞬間怔住了，讓他也直嘆，「#昨天明明打過電話」、「#好一個措手不及」。

消息一出，許多人都不敢置信，「他生意這麼好！怎麼會」、「天啊！我媽說大麥在她學生時代就有了」、「大麥竟然要走入歷史了……高中充滿回憶的地方啊啊」、「以後沒大麥了」、「這是很多人的回憶耶！現在竟然要關閉了」、「大麥要消失了QAQ！童年青春的回憶」、「不是才剛裝修完工，怎麼……」、「不……基隆人共同的回憶啊啊啊啊！」