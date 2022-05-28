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微小火源也會引大火　小心處理菸蒂及慎選抽菸處所

▲微小火源也會引大火，台南市消防局呼籲市民注意，以免釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲微小火源也會引大火，台南市消防局呼籲市民注意，以免釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

抽菸者隨意棄置菸蒂之情形經常可見，惟菸蒂微小火源是否可能引起火災？相信這是許多人心中的疑問，統計分析台南市1月至4月，共發生125建築物火災，其中菸蒂等相關類似之微小火源起火原因合計20件，佔比16％，顯然菸蒂不僅僅會引起火災，且造成火災之次數亦相當頻繁。

4月下旬，消防局救災救護指揮中心受理報案稱，東區裕豐街大樓發生火災，5樓火苗竄出，6樓建築物，有人在裡面，濃煙不斷竄出來，火愈來愈大了，消防局陸續派遣8個消防分隊，並由大隊部長官指揮搶救部署，消防車到達時發現5樓火勢相當猛烈，且屋頂平臺有人員受困待救，指揮官立即指揮所屬消防人力，分別進行人命搜救、疏散避難、侷限火勢及滅火搶救，在警義消合作下終於順利撲滅火勢，並將受困屋頂平台民眾安全救出，並無人員受傷。

經查4月下旬，台南市東區裕豐街及永康區龍昌街等處均發生因抽菸（處理菸蒂）不慎，引燃棉被、床鋪、沙發或衣物等較易燃可燃物，經逐漸醞釀熱蓄積先產生小明火，再燃附近可燃物，即引起擴大燃燒之建築物火災案例，如此對於處理「菸蒂」（微小火源）等，豈能不慎！

▲微小火源也會引大火，台南市消防局呼籲市民注意，以免釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於菸蒂是屬於微小火源，民眾相當容易忽略其潛藏之危險性，深以為不太可能引發火災，但確實並非如此，而此類火災發生卻屢見不鮮。為降低菸蒂等（微小火源）引起火災，提供下列對策供市民參考：一、建議勿於室內抽菸，特別是睡前或易燃可燃物眾多處所(臥室床鋪或客廳沙發處)，請至室外且較無易燃可燃物處所抽菸，並妥善處理菸蒂、菸灰，抽完立即確實熄滅（或以水沾濕菸蒂）。二、菸蒂、菸灰等應以適當容器收集（菸灰缸或盛水之容器等），且丟棄時須確認火源已經熄滅，並每天進行清理，不可大量堆積，特別是陽臺處，避免累積菸蒂。

三、睡覺前或飲酒後，切勿抽菸，避免因菸蒂處理不慎、掉落，造成微小火源經過適當時間醞釀、蓄積逐漸發焰燃燒，引燃棉被、床墊、沙發、泡棉或衣物等。四、公寓住宅，切勿任意從上方丟棄（彈落）菸蒂，避免造成防火巷內、他人住家屋頂等起火燃燒。

市長黃偉哲呼籲市民，吸菸有礙健康且菸蒂或菸灰處理不當可能引起火災，請及早戒菸，亦可尋求戒菸門診協助，以維護自己及家人健康，並可防範火災發生。

▲微小火源也會引大火，台南市消防局呼籲市民注意，以免釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）


消防局長李明峯建議市民，菸蒂及菸灰請放置於菸灰缸（最好是盛水容器內）確實熄滅，並每天進行清理以免大量堆積，而住宅場所設置「住宅用火災警報器」，以防範當菸蒂等微小火源初期燃燒冒煙時，及早發出警報聲響，提醒民眾進行初期滅火或避難，「住宅用火災警報器」實對於此類火災之初期警報有相當大助益。

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