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台中縱火奪6命！女房東堆滿資收物阻逃生　同遭起訴最重判12年

▲▼ 。（圖／資料照）

▲莊姓女房東於樓梯、走道堆放大量廢棄物，造成房客逃生困難，最終釀6死6傷。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市興中街惡火釀6死6傷慘劇，台中地檢署偵結，鄭姓房客因養羊與莊姓女房東產生糾紛，心生不滿縱火，另莊女平時愛撿回收物，在大樓1樓與樓梯間等地堆積大量雜物，造成逃生、救災困難，因此曾被環保局開罰35次，罰金超過20萬元。檢察官分別將鄭男與莊女依殺人、公共危險罪嫌提起公訴，其中莊女最重可處7年以上、12年以下有期徒刑，得併科1500萬罰金，此外，還可能面對被害家屬的鉅額求償。

起訴指出，莊姓女房東（68歲）2012年10月間購入該棟公寓，先將頂樓加蓋至9樓（無4樓，實際為8層樓），並分隔成43間房間，除1、2樓留做自用，其餘41間套房以每月6000元至8000元不等出租。莊女從事資源回收工作，逕自在1樓至9樓的樓梯、走廊、陽台堆放二手衣物、書報雜誌、床墊、家具及資源回收物等易燃物品，阻塞逃生通道，讓租客只能透過電梯進出。

2019年起，因莊女堆放大量廢棄物遭民眾檢舉，台中市環保局對其稽查並裁罰35次，罰單金額累計高達20萬1600元，顯示莊女有屯物習慣；2021年10月間，莊女提供公寓旁的空地（所有權為彰化縣府）給蕭姓裝潢拆除工人（遭緩起訴處分），讓蕭堆放廢棄物，莊女並向蕭收取500元費用。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲▼莊女有屯物習慣，環保局多次前往稽查開罰。（圖／資料照）

▲▼ 。（圖／資料照）

租客鄭男（43歲）今年2月15日，以每月6000元、押金1月向莊女承租該公寓的906號房，因他遲交租、押金，又因門鎖損壞、浪費熱水，還讓寵物羊隨意便溺及羊騷味甚重，多次與莊女發生爭吵，鄭因此懷恨在心。

一直到案發當日（今年3月6日）凌晨，鄭男牽羊到住處附近公園散步，遇到莊女，2人又再次吵起來，莊女揚言要將他趕出去，沒想到鄭男因此心生不滿，竟於同日下午4時持打火機在租屋處2樓樓梯間點燃雜物後逃出屋外，甚至還跑到超商買泡麵，而由於整棟樓屋內堆放許多雜物，火勢瞬間一發不可收拾，最終釀6死6傷慘劇。

消防人員證稱，該屋因走道、樓梯堆放大量床墊，導致消防人員無法立刻上樓搜索，且建築物開口少，各式雜物燃燒產生的高溫、濃煙、有毒氣體累積在走道及樓梯間，造成救災困難；逃生通道也被堆放床墊、塑膠、各式紙類、木材，致使租客逃生不易。

檢方認為，鄭男涉犯殺人、殺人未遂及縱火等罪嫌，從重依殺人罪嫌將他起訴；至於莊女部分，涉犯刑法第189條之2阻塞集合住宅逃生通道致死罪嫌、過失致死、過失傷害等，從重依公共危險致死罪嫌將她起訴。

另外，莊女還涉犯廢物清理法第46條，處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，加上上述檢方起訴的公共危險致死罪（處7年以下有期徒刑），2罪相加莊女本刑最重可處7年以上、12年以下有期徒刑。

至於莊女是否面臨被害家屬鉅額求償？台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，若被害家屬提告，當然莊女須面對求償，法官會依往生者與家屬的關係，以及往生者的工作損失，去審酌法定扶養費，其他還包括最基本的喪葬費、死者撫慰金，須依個案不同情形做決定。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲莊女案發當日被警方帶回偵訊。（圖／資料照）

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