興中街惡火奪6命　養羊男、包租婆起訴移審法院...繼續羈押

▲3月6日興中街發生公寓大火，奪走6條人命。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市興中街大樓3月6日一場惡火奪走6條生命！案經台中地檢署調查，鄭姓男租客因養羊與莊姓女房東產生糾紛，心生不滿縱火，加上莊姓女房東平時愛撿回收物，在大樓1樓與樓梯間等地堆積大量雜物，阻擋逃生路線，才因此釀成如此嚴重的慘劇。檢察官今分別依殺人、公共危險罪嫌將鄭男與莊女移審台中地院，法院開庭後裁定鄭男繼續羈押；莊女繼續羈押，並禁止接見通信。

台中地院行政庭長林源森表示，法官審理後認鄭男所犯為5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認有逃亡之虞，裁定接押；莊女犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，並有逃亡之虞，裁定羈押並禁止接見通信。

▲▼莊女遭裁定接押禁見；鄭男接押未禁見。（圖／資料照）

檢警調查指出，鄭男為莊女的租客，過去有多項前科，平是靠打零工維生，今年2月才剛搬進該大樓，住在頂樓加蓋的8樓903套房，一個月租金6000元，但入住後，其就與莊女因養寵物羊、欠房租、浪費水等問題，多次發生爭執。

一直到案發當日凌晨，鄭男牽羊到住處附近公園散步，遇到莊女，2人又再次吵起來，莊女因而揚言要將人趕出去，沒想到鄭男因此心生不滿，竟於同日下午4時持打火機在租屋處2樓樓梯間點燃雜物後逃出屋外，甚至還跑到超商買泡麵，而由於整棟樓屋內堆放許多雜物，火勢瞬間一發不可收拾。

另外，因莊女平時愛撿資源回收物，並將撿來的回收物堆積在1樓與樓梯間，阻害逃生，導致火災發生時，消防員行動困難，無法在第一時間佈水線灌救，因而釀成6死6傷的慘劇。

近日檢方偵結，認定鄭男涉犯殺人、殺人未遂及縱火等罪嫌，從重依殺人罪嫌將他起訴；至於莊女部分，涉犯刑法第189條之2阻塞集合住宅逃生通道致死罪嫌、過失致死、過失傷害等，從重依公共危險致死罪嫌將她起訴。