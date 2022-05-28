爸爸準備「能量飲料」孩子喝下肚　2童在同學面前猝死！1送醫不治

▲南非一名父親讓5名親生子女帶著「能量飲料」上學，其中3名孩子喝下肚後隨即死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

南非豪登省海德堡（Heidelberg）發生疑似毒殺案件，當地一名父親在5名子女出門上學前，為他們準備了「能量飲料」，然而，其中4名孩子們喝下飲料，卻出現劇烈腹痛，2人隨即在學校死亡，第3名孩子在送往醫院途中不治。警方懷疑可能是父親蓄意下毒，正朝謀殺方向調查。

綜合當地媒體報導，海德堡拉坦達（Ratanda）地區一名父親26日上午在5名子女出門上學前，為他們準備了一種不明的「能量飲料」，沒想到，孩子們喝下飲料後抱怨肚子痛，結果其中2個孩子隨即在學校被宣布死亡，第3人在送醫途中不治，第4名年僅10歲的兒童正在醫院治療中，且情況危急，唯一幸運的是，最後1名孩子並未喝下飲料。

警方發言人穆莉德里（Brenda Muridili）表示，警方已經啟動謀殺和殺人未遂的調查，當他們抵達孩子的家中時，發現父親已經昏迷倒地，並在警察的看守下被送往醫院，據稱這名父親可能涉嫌「毒殺」子女，警方正在等待驗屍結果以確定孩子們的死因。

受害者家屬代表柯巴內（Johannes Khoabane）聲稱，死者父親在「能量飲料」中混合了一種特殊藥物，也讓寵物狗喝了同樣的混合物，他等到孩子們的母親出門上班後，才讓孩子們帶著飲料去上學。他補充，過去這名父親就曾服過量藥物輕生，或刺傷自己身體部位。

豪登省教育部發言人表示，3名疑似中毒身亡的死者，年齡分別為6歲、13歲和16歲，就讀於當地的拉坦達小學（Ratanda Primary）與坎亞萊塞迪中學（Khanya Lesedi Secondary Schools）。教育部長27日到這兩間學校慰問時表示，受到3名學生死亡事件影響的其他學生也將接受輔導，並稱這是該省教育部門經歷的艱難時刻。

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