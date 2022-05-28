疫情下拚生存　大江購物中心開辦宅購物專線服務

▲疫情下拚生存「大江」推宅購物專線服務。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情緊張，影響消費者外出購物的意願！中壢大江購物中心為拚生存，結合網路購物與實體專人服務，APP會員瀏覽線上商品型錄EDM時，只須點選商品旁的「服務專線」或「電話預訂」的字樣，電話即撥打連線至品牌專櫃由櫃上專人協助選購、結帳，目前館內約有六成餐飲品牌與外送平台合作，讓顧客不用出門也能安心購物、享受美食。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：受疫情影響，全台百貨商場來客數明顯下滑，歷經去年5月三級警戒的震撼教育後，今年的百貨業者紛紛啟動應對措施，大江購物中心主動發送線上商品型錄EDM，並結合網路購物與專人服務，消費者可以使用智慧型手機瀏覽各式商品，如想了解或想購買的商品只要點選「線上訂購」等圖示，即可在商場營業時間以電話連線的方式，由專櫃人員親自解說商品、協助訂購結帳，消費者可以選擇要到購物中心取貨或宅配到府。

另外，為刺激即將到來端午連假、初夏新品上市的消費買氣，大江購物中心將於6月2日至26日推出「High狂歡祭」促銷活動；而以各式餐廳特色深受大桃園地區歡迎的大江購物中心，館內約有六成餐廳與外送平台合作，包括瓦城、時時香、乾杯燒肉居酒屋、新馬辣等知名餐飲品牌，讓消費者在家安心防疫也能享受購物與美食的生活樂趣。