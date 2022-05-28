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618購物節美型家電換起來　LG祭優惠面子裡子都滿足

▲▼LG吸塵器產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器美型外觀成為許多人心目中的夢幻逸品。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

現代人挑選家電除了實用性之外，美型外觀也成為入手關鍵，到別人家作客，免不了會注意主人挑選家電的品味，選對家電讓居家質感up up！迎來618購物節，LG於5/1～7/31活動期間，針對家家戶戶必備的無線吸塵器祭出吸睛優惠，超高規格LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器買就送高速震動除蟎吸頭，居家空間的面子裡子一次滿足。

▲▼LG吸塵器產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲智慧雙旋濕拖吸頭，先乾吸、再濕拖，更省時省力，還可以在拖布上噴酒精，打掃消毒一次搞定。

對於維持家中環境，勤打掃是許多人心目中的不二法門，但生活步調緊湊、工作忙碌，每天花在清潔打掃的時間當然希望能省則省，LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器絕對是夠罩的家事幫手！以往每天掃地吸地拖地整個家走一趟不花掉一個下午難以完成，難得的休假時光就這樣耗在打掃上真的太崩潰，但LG A9T擁有智慧雙旋濕拖吸頭，先乾吸、再濕拖，只要一趟就搞定，省時又省力。

▲▼LG吸塵器產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲獨特的集塵壓縮鈕只要一按就能刮除纏繞在氣旋上的毛髮，並壓縮毛髮及灰塵。

▲▼LG,吸塵器,A9T。（圖／記者周宸亘攝）

▲隱藏式收納多款吸頭，家裡不再亂糟糟。

使用吸塵器的時候吸力也是省時關鍵，如果吸力不足，同樣的地方總要吸好幾次才會覺得夠乾淨，LG A9T搭載智慧變頻馬達，強大的吸力讓你輕鬆除塵不費力，5道過濾程序讓懸浮微粒無所遁形，最讓人感到驚豔的莫過於自動除塵科技，只要將吸塵器放上收納充電座，集塵盒內的毛髮與灰塵就會自動被清空，打掃最怕吸完地還要閉氣清理集塵盒、深怕吸進灰塵又弄髒手，免動手就除塵才是真乾淨，除此之外，LG A9T獨特的集塵壓縮鈕只要一按就能刮除纏繞在氣旋上的毛髮，並壓縮毛髮及灰塵，集塵容量更放大。

▲▼LG吸塵器。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼LG吸塵器畫面。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼不同吸頭對應各類打掃情境，毛髮專用吸頭適用於去除卡在沙發、寵物傢俱和床舖上的毛髮，可輕鬆拆卸清潔，不再擔心毛髮糾結。扁形的隙縫吸頭則可吸取沙發或櫥櫃間隙的雜渣及灰塵。

▲▼LG吸塵器。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼LG吸塵器產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼LG,吸塵器,A9T。（圖／記者周宸亘攝）

▲智慧雙旋濕拖吸頭（左）、強勁輕薄地板吸頭（中）、地毯吸頭（右）。

LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器除了超強的乾吸濕拖一次搞定之外，還有多款吸頭應付不一樣的清潔情境，強勁輕薄地板吸頭高度僅5.5cm，櫃子、沙發底下都可以輕鬆深入無死角，讓沙發底下不再是「灰塵集合處」；毛髮專用吸頭對於家中有毛孩的人來說是一大福音，無論走到哪都是毛小孩的足跡，沙發也是毛地毯也是毛，更別說床上的毛髮了，有了毛髮專用吸頭，各類布織品上的毛髮都可以清潔溜溜，不用四處捏四處撿；而一般人最頭痛的地毯A9T地毯吸頭就是對症下藥的秘方，地毯清潔不易讓心裡好阿雜，針對地毯設計的毛刷較長，能深入清潔地毯深處灰塵，讓看不見的擔憂通通消失。

▲▼LG吸塵器產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲大容量集塵袋有2.5公升集塵空間，約可使用3個月。

▲▼LG吸塵器產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲可更換的雙電池設計，不再怕打掃到一半突然沒電。

▲▼LG吸塵器產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲針對各類打掃痛點一一擊破，LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器讓你維持優雅不費力。

▲▼LG,吸塵器。（圖／LG提供）

針對消費者的打掃痛點，LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器解方完備，更於618購物節前後期間祭出超殺優惠，5/1～7/31活動期間內只要購買LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器，上網登錄成功就送高速震動除蟎吸頭（價值3,500元）；LG CordZero A9K系列Wifi濕拖無線吸塵器、LG CordZero A9+濕拖無線吸塵器送拋棄式抹布墊組；LG CordZero濕拖清潔機器人送拋棄式抹布組，想趁機升級家中的吸塵器就趁現在。

▲▼LG吸塵器產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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