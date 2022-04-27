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攝影師李文欽曝「拍攝訣竅+神器」　4K超短焦投影機擁高對比秒變劇院

▲▼投影機,LG,超短焦。（圖／翻攝影片）

▲李文欽老師拍攝時會跟被拍者稍微聊天一下，即可針對對方個性來打光。（圖／翻攝影片，下同）

科技中心／綜合報導

即新聞小編小孟來到知名攝影師李文欽老師的工作室「AK Photo Studio」，現場直擊老師的「拍攝訣竅及神器」，並請他分享多年的經驗談，李文欽老師更秀出最新入手的4K超短焦投影機，「它是4K，離牆面的對焦距離是21.7公分，可以投出100吋的大螢幕，根本就是電影院」！

攝影師李文欽老師非常擅長人物拍攝，即新聞小編小孟詢問「想拍出名人個人特色，有哪些小技巧？或是哪類聊天話題可以讓拍攝氣氛更融洽？」李文欽老師拍攝時很常運用聊天來了解對象個性，他說，「拍攝時會跟他稍微聊天一下，就知道他大概的個性，即可以針對個性來打光，攝影棚燈光打得比較柔的時候，他的個性顯現不出來，比如拍很多政治人物、髮型師、造型師、律師、醫生等專業角色，除了需要知道專業角色的代表動作之外，拍攝者的表情跟情緒與拍婚紗的燈光不一樣，拍婚紗打的光比較平光，會讓臉整個輪廓層次比較少，拍形象照、商業攝影時則需要讓臉看起來是圓形立體、有高光、有層次、有漸層等層次感。」

▲▼投影機,LG,超短焦。（圖／翻攝影片）

▲李文欽老師秀出最新入手的4K超短焦投影機。

緊接著參觀老師的工作室，整間器材琳瑯滿目，李文欽老師亮出法寶之一「拋物線閃光燈」，用拋物線的方式讓光可以聚焦然後擴散達到特殊效果，但是這種燈罩要在夠高的攝影棚才比較好用，因為它比較不會有回光的問題，另一個拍攝法寶是「LG CineBeam HU715Q投影機」，是李文欽老師新進的短焦投影機，他提到有時候拍藝人時，藝人或工作人員在現場可能會圍住電腦讓攝影師很煩惱，「因為我在拍照、相機在電腦附近、助理也擋在那邊、所有經紀人跟工作人員都擋在電腦旁，其實就變成我的視線被擋住了很麻煩」，我想說放一台LG CineBeam HU715Q投影機在另一側比較方便。

▲▼投影機,LG,超短焦。（圖／翻攝影片）

▲離牆面對焦距離21.7公分即可投出100吋的大螢幕。

LG CineBeam HU715Q投影機除了在工作用途之外，李文欽老師透露，會用在看一些比較休閒的影片，比如電影，因為它的對比有到200萬比1，會呈現出比較深的黑跟明亮的白，所以在很多對比的影像上面很精細，視覺上完全看得出來，且它是4K高畫質，你會發現投影4K其實還蠻銳利，細節處理得很好，且銳利到都看得到細節，重點是可以隨著環境亮度自動調整影像亮度，而且離牆面的對焦距離是21.7公分即可投出100吋的大螢幕，不會佔空間，它只要一個角落就可以使用了。

現場看到李文欽老師直接用電腦就可以連接到投影機使用，讓小編很驚訝！老師解釋，這台完全不需要HDMI線，也不需要USB線，只要用內建的AirPlay 2 HomeKit直接連線，連電腦手機都可以用，讓小編小孟驚呼「太方便了吧，真的超適合我這個大懶人，因為我平常很喜歡躺在床上邊看劇，這樣子連接超方便的耶」，現場直接播放即新聞的自製影片測試，畫質很好，比一般的電腦、電視看的畫面都還要好，小編小孟提到「平常用手機、平板看影片，它的畫面大小跟對比度還是有差，爽度不夠」。

▲▼投影機,LG,超短焦。（圖／翻攝影片）

▲直接用電腦就可以連接到投影機使用，連電腦手機都可以用！

李文欽老師說，不只如此，它的立體聲其實是由2顆喇叭20W加20Ｗ的立體聲去組成的，所以它的聲音非常有震撼感，你會覺得根本是電影院，它的外觀很漂亮，與裝潢好搭配，買一台回家都可以直接當擺飾，且全機一體成型很簡單！

(LG/商業合作)

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