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高風險族群確診病程惡化快　彰化19行動醫療站從一站到位服務

▲彰化縣65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站啟用。（圖／彰化縣政府提供，下同）

彰化縣65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站啟用。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

為降低高風險族群（65歲長者及罹患慢性病等）確診者病情惡化之風險，及早給予抗病毒藥物，彰化市成功等19處家用快篩衛教諮詢站自即日起轉型為「65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站」，試辦階段將由專業醫護人員駐站、免費提供快篩陽性確診、用藥評估、高風險群體抗病毒藥物治療等一站到位服務。

彰化縣長王惠美26日上午前往關心巡視啟用情形，表示目前由醫事人員確認快篩陽性即可判定確診，為加速流程、優先照顧長者及預防中重症者，全縣19家快篩諮詢站都將轉型成快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站，專門服務65歲以上長輩及慢性病（癌症、糖尿病、慢性腎病及心臟血管疾病等）患者。

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▲彰化縣65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站啟用。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，自行快篩陽性或自覺有呼吸道症狀、身體不適，都可前來行動醫療站，現場有專業人員教導如何快篩，如果顯示陽性就直接看診並評估，並馬上在現場開立抗病毒藥物，以一站式服務讓民眾能用最快速度治療，避免轉成中重症，減輕專責醫院的負擔；當民眾快篩陽性時不必緊張，可直接與縣內139家基層醫療診所聯絡視訊看診，由醫師做快篩等於陽性的判定，或由親友攜帶快篩卡夾去讓醫生確認。

▲彰化縣65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站啟用。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣診所協會理事長吳祥富表示，若在門診遇到有感冒症狀的民眾，都會當場發給快篩試劑，檢測陽性就會請他做視訊診治，或請家屬攜帶快篩陽性證明來看病，認定確診後，如有需要就會給藥、收案做居家照護；因很多長者無法自己執行快篩，或沒有家屬可攜帶快篩證明來診所認定，就會轉介到快篩門診站。

彰化秀傳醫院行政副院長許惠美表示，醫院醫護人員在尚未分流時都非常忙碌，現在有基層診所醫師幫助，減輕不少負擔，民眾若快篩陽性，請就近至附近診所讓醫師確認即可，不用再到大醫院的急診室；衛生局表示，65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站今日開始試營運，服務期間為週一至週五下午2點至5點，及星期六上午9時至12時。

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