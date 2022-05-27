醫示警「死亡高原期」至少2週！　陳時中認：很有可能

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增9萬4808例本土個案，另確診個案新增126例死亡，不管單日新增個案或者死亡通報都創史上新高。指揮官陳時中表示，國內從5月18日單日確診病例超過8萬以後約一週，現在算是高原穩定期；有專家認為疫情高峰會到6月中，死亡維持高點也將持續起碼兩週，陳時中也說，這段時間維持兩週高原「我想這是很有可能的」。

▲指揮中心5/27記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增9萬4808例本土個案，當中有四縣市破萬，以新北市1萬9363例最多，接著依序是台中市1萬1501例、高雄市1萬1270例、桃園市1萬0074例，原本確診數較多的台北市已排到第五名，今新增9503例。

國內從5月18日開始單日病例突破8萬，一直到今天大多在8~9萬之間維持著；至於死亡個案已經連續三天創新高，今天也是連續兩天單日死亡破百。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，死亡人數的上升會比確診人數晚個10天左右，接下來一定會在高點「拖一段時間」，估計至少超過兩週。

指揮官陳時中表示，今天單日確診9.4萬例確實比前兩天要高，而上一次破9萬是5/19，整體確診數看起來一週都是維持穩定，屬於高原穩定期；不過被問到死亡高原是否會維持兩週，陳時中也坦言，這段時間維持兩週高原「我想這是很有可能的」。