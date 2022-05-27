為養豬業者請命　鍾佳濱：設場外集中蒸煮場處理廚餘

▲鍾佳濱舉行「養豬廚餘分流分區，納入場外蒸煮再利用」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

農委會為防堵非洲豬瘟病毒危害台灣本土豬，近期向行政院提出「限制家戶廚餘直接進入養豬場」的短、中、長期策略，引發豬農反彈，認為應該先提出配套措施。對此，民進黨立委鍾佳濱27日舉行記者會，呼籲希望農委會及環保署能考量豬農心聲，依據廚餘來源風險高、低分流執行，並針對各地需求分區設置場外集中蒸煮設施，設定期程逐步推動。

鍾佳濱今天舉行「養豬廚餘分流分區，納入場外蒸煮再利用」記者會，視訊連線台北、屏東兩地相關人員。

屏東廚餘飼養畜禽協會方志源理事長表示，過去也已配合政府要求設置蒸煮場、依照SOP處理廚餘後才餵養豬隻，而未來若限制「家戶廚餘」直接進場，政府應該要先提出配套措施，尤其希望請農委會輔導場外蒸煮場的設置，如此才能創造政府、業者、環保三方共贏。

台中廚餘養豬協會前理事長朱家慶說，其實在3年前就已開始爭取設置蒸煮中心，但目前最大的問題是沒有相關規範而難以建置，因此希望主管部會能盡速有明確的辦法來輔導他們設置蒸煮中心。他也提到，廚餘養豬其實具有相當多的好處，包括淨零碳排、綠循環等，但若未做好管理，即便轉做堆肥等其他運用，仍具一定風險。

鍾佳濱則說，過去目前全台共有415場具再利用檢核養豬場，其中360場兼收家戶與事業廚餘，但有55場僅收家戶廚餘，未來隨農委會限制家戶廚餘直接進入養豬場，場外集中蒸煮場又尚未備妥的情況下，恐使養豬業者出需求缺口，廚餘也可能因無處去而有亂傾倒的狀況發生。

鍾佳濱指出，南部廚餘量少、需求量也少，未來短時間內較有機會先成立場外集中蒸煮場，即便受到限令影響程度也有限，但對於中部而言，家戶廚餘需求量、產生量都大，量能滿足難度相對較高。

對此，農委會副主委黃金城回應表示，依據目前國際情勢、海關狀況，家庭廚餘是非洲豬瘟目前風險最高的傳播途徑，但並未禁止家戶廚餘養豬，而是限制直接進入養豬場蒸煮，只要能在場外有場所、經過蒸煮後送至養豬場。他也承諾，只要找到適當的場地、地點，未來農委會畜牧處會盡最大的力量，輔導、協助農友設立場外蒸煮場與建置設備。

環保署沈志修副署長表示，過去稽查結果農民都有兆SOP蒸煮，全國民眾可以安心，基於風險農委會專業評估、採取適當措施，輔導設置場外蒸煮中心前，落實蒸煮、行文加強稽查，全力配合。廚餘量一天約為1500公噸，其中家戶450公噸，其他為事業、下腳料等，若能轉型成功就不會造成農民問題。

農委會畜牧處張經緯處長回應，黑豬產業是台灣具有潛力且在積極輔導的產業，每年相關技轉、研究的經費也持續增加，並未有打壓黑豬的狀況。此外，此次「限制廚餘直接進場」的短、中、長期三個方案係同時推動進行，像是在苗栗推動環保肥料工廠、新北推動從標售冷凍儲餘增加標售蒸煮後的廚餘等。至於蒸煮場用地，他表示除現有化製場可協助外，也協助有意願的農民將現有養豬場轉型，並透過變更農牧用地編地變更為特定目的事業用地，以符合相關土地管理規範。