郵遞快捷不再「二打一」運費倍增　民進黨立委盼維持專案優惠

▲民進黨立委鍾佳濱、郭國文、許智傑召開「郵遞快捷不再『二打一』？呼籲郵局體恤農民，維持專案優惠」記者會。（圖／鍾佳濱辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鍾佳濱18日表示，中華郵政去年考量疫情，針對愛文芒果提供快捷專案優惠運費，協助農民紓解宅配出貨受阻的困境，大受芒果農好評，如今卻傳出郵局為確保運送品質、落實分箱寄送，過去俗稱「二打一」的運費優惠恐將不再有，希望望中華郵政體恤農民，維持原方案。

民進黨立委鍾佳濱、郭國文、許智傑18日上午在立法院召開「郵遞快捷不再『二打一』？呼籲郵局體恤農民，維持專案優惠」記者會，希望中華郵政能體恤芒果農今年已經因為遇上雨災而收入減少，繼續維持去年的快捷優惠運費，也與民間物流業者一致維持「二打一」的優惠作法。

鍾佳濱指出，以去年愛文芒果專案快捷優惠運價為例，限定芒果產季期間內至郵局寄送，運費分別為單一件4公斤以下新台幣110元、4至7公斤為120元、7至14公斤150元、14至19公斤200元。

不過，鍾佳濱說，如果農民將2箱6公斤的芒果綑綁起來、寄送到同一地址，過去郵局可將其視為單一物件，即俗稱的「二打一」，這樣僅收150元運費，相較2箱6公斤運費共計240元，優惠不少。

許智傑表示，農民很辛苦得看天吃飯，芒果是台灣相當重要外銷水果，針對農民寄送「二打一」的包裹方式，是否可以在維持包裹牢固性的前題下，給予農民方便，也避免造成第一線郵政人員的困擾，希望能創造雙贏，同時展現政府顧農民的用心。

郭國文則強調，芒果在運送上容易損壞，透過郵政寄送是比較有保障的方法，因此農民過去長期倚賴郵寄系統賣水果，取消「二打一」對他們負擔非常大，希望中華郵政能夠體恤農民，維持原本的方案。

對此，受邀出席的記者會的中華郵政發言人陳敬祥回應，過往「二打一」的快捷包裹常有散開「兄弟分家」，導致投遞時無法得知下方貨物投遞地址的狀況，因此今年略做微調。

陳敬祥也說，中華郵政接下來也會考量農民期待、投遞人員的負荷與處理程序的完備，讓「兩件併一件」的方式在重量、規格皆符合原規範的前題下，朝向立委與農民期待的方向思考調整。

▼中華郵政愛文芒果專案優惠快捷運費。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

