學生開鏡頭「在出去玩路上！」　老師遠距教學傻眼了：防疫呢

▲各縣市陸續宣布高中以下遠距教學1周。圖非本新聞當事人。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著本土疫情延燒，各縣市政府陸續宣布高中以下遠距教學一周，用意就是讓學生待在家，減少染疫風險。有教師就心累直嘆，遠距教學除了要應付很ㄎㄧㄤ的學生、奇葩家長，他還曾遇過學生「在車上」上課，一問之下才知道，「家長安排了家庭旅遊，學生正在出去玩的路上」，讓他也哭笑不得。

一位教師在Dcard發文「#教師 遠距教學怪異現象」，文中表示，「遠距教學總是會遇到很多怪事，很ㄎㄧㄤ的學生、奇葩家長、設備裝死等等，真的是讓老師身心疲憊……」遇到最怪異的事情就是「學生在車上上課」。原PO透露，因為他都規定學生要開鏡頭，就發現有人的背景是在車上，「詢問之下，才知道因為停課，家長安排了家庭旅遊，學生正在出去玩的路上。」這讓他不禁滿頭問號，「不是防疫遠距嗎？」

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▲小孩遠距教學，有家長安排家庭旅遊出去玩。（示意圖／Pixabay）

不過，這位老師也強調，他並不是要公審家長或學生，「想聽聽各位老師分享真實現場遇到的怪現象，秉持著要把苦當成補的精神，請不要太認真……一起幽默地看待這些怪現象。」也笑說很多事其實不會讓人生氣，「反而是『蛤？這殺毀』的感覺，也是很有趣啦！」

貼文一出，許多老師們也哭笑不得，「四年級，互相把人踢出群組、關別人麥克風、關別人鏡頭、瘋狂洗版」、「遠距上課突然聽到傳來水聲，原來是學生因為天氣太熱在洗澡……還問我需不需要開鏡頭自證」、「嗆我在黑板抄聯絡簿，擋在前面是要抄什麼，然後忘記自己沒關麥」、「之前我看到學生在慢跑，傻眼」。

還有教師受不了很鬧的家長，「一邊上課一邊在外面吃飯，然後跟我說媽媽帶我來吃的」、「我學生昨天還跟我說『老師我媽媽叫我去洗澡』，我回『現在還在上課欸』」、「我也遇過學生第一次是跟我說『老師，我媽叫我去搬東西』。然後就去了大概15分鐘，過不到10分鐘又說『老師，我媽又叫我了！她叫我去幫她開冷氣』（我有聽見他媽在叫他的聲音）哈囉～這位媽媽你知道你兒子在上課嗎！後來我也只能跟他說『麻煩轉告你母親，你在上課，不要一直叫你』」。