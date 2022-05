拜登口誤事不過三？　管姚：全面拓展「涉台戰略模糊」邊界　

▲美國總統拜登(Joe Biden)上任後首次訪問亞洲,在日針對「協防台灣」表述,引起關注。(圖/路透)

記者任以芳/綜合報導

美國總統拜登(Joe Biden)上任後首次訪問亞洲,在日本有「協防台灣」表述,引起外界關注。事後白宮及五角大樓出來緊急滅火,大陸官方連日作出強硬回應。針對拜登言論究竟是口誤或別有用心?對此,中外國際關係學者也有不同解讀,大陸學者管姚指出,從媒體正式報導來算,拜登已經連續三次口誤,預計美方將以格外清晰的方式,全面拓展「涉台戰略模糊」的邊界。

管姚指出,美國國務院包括國務卿本人,是基於自身利益打「台灣牌」最起勁的美方牌手,布林肯曾發布聲明,公然鼓吹要推動台灣參與聯合國事務,國務院也剛剛刪除了對「一中」政策與台灣地位的相關表述,包括強行推動台當局參與世衛大會圖謀,美國務院也是主要推手。

然而,拜登對於「協防台灣」的態度是否口誤?《紐約時報》一篇文章使用這樣標題,「Biden’s Words on Taiwan Leave Allies in an Awkward Spot」,拜登涉台言論令美國盟友陷入尷尬境地,美報稱,拜登「協防台灣說」引發全球震動,將那些努力避免進一步對抗中國的盟友置於棘手境地。

管姚引述熟諳華盛頓權力運行潛規則的知名專欄作家邁克爾·金斯利一句名言,「美國政界人士的『口誤』,其實就是他道出的『真相』,是那些顯而易見但從不說出口的『真相』」。

他進一步說,從中外媒體正式報導來看,美國總統在涉台問題上至少已有三次「口誤」,也三度引發白宮及相關機構澄清滅火,事不過三,這第三次拋出的「口誤」說還有人信嗎?

▲美國政壇元老、美國前國務卿基辛格 。(圖/路透社)

管姚也預判,「布林肯的涉華政策演說如涉及台海,勢必會為美方大打『台灣牌』進行各種政策試探與輔墊,一句話,美方將以格外清晰的方式,全面拓展美所謂『涉台戰略模糊』的邊界。」,真心告誡布林肯應該聽取前任也是公認史上最富洞見、最有影響力的國務卿基辛格的忠告。

日,美國前國務卿也是外交元老基辛格(Henry Kissinger)在瑞士達沃斯世界經濟論壇上表示,「台灣不應被放在美中緊張外交關係談判的核心,談判的核心應是討論能影響兩國對立關係的原則,至少允許一些合作的空間。」

基辛格說,「美國不應以詭辯或漸進的過程發展『兩個中國』 的方案,而中國將繼續保持迄今為止的耐心。」中美之間應該想辦法避免「直接對抗」,因為這攸關全球和平。

對於基辛格告誡,管姚也分析,作為全球最大的兩個經濟體,作為聯合國五常成員,中美關係的面向與內涵不言而喻,如果台海議題主導甚至全面牽制了中美關係,全面對抗乃至衝突的風險將會顯著升級,這是世紀老人警告台灣不能成為中美關係核心的要旨所在。

另外,華府智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund of the United States)亞洲計畫主任葛來儀表示,擔心北京可能會將拜登的最新聲明視為挑戰,感到必須作出回應,而且可能會以各種方式作出回應。在「低風險」的一端,可能派遣大量飛機進入台灣的「防空識別區」。在「高風險」的一端,可能使用軍事力量來表明捍衛中國主權的決心,甚至進攻台灣。

布魯金斯學會高級研究員何瑞恩(Ryan Hass)不認為拜登的言論會對北京造成重大傷害,也不認為會由此對台北提供重大幫助。