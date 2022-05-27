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上廁所遭蟒蛇咬住屁股！28歲男嚇到急扯掉...2周後驚見蛇牙卡傷口

▲▼馬桶,衛生紙,廁紙。（示意圖／達志影像）

▲男子上廁所時，竟被蟒蛇咬傷臀部，嚇得他奪門而出。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

馬來西亞一名男子日前邊上廁所邊玩手機時，屁股突然感覺一陣劇痛，嚇得他趕緊跳起來，這才發現一條蟒蛇從馬桶裡「咬住」他的臀部，情急之下將蟒蛇扯下後奪門而出，造成他日後心裡有陰影，不敢在家上廁所。更讓他傻眼的是，2週後他發現「蛇牙」竟還卡在傷口裡。

根據《星報》（TheStar）報導，居住在馬來西亞士拉央的28歲男子薩布里（Sabri Tazali），3月在自家廁所邊蹲馬桶邊打手遊時，突然屁股感覺一陣刺痛，趕緊起身查看，發現竟是一條蟒蛇咬住他的屁股，情急之下他徒手將蟒蛇扯掉，並通報相關單位，隨後火速趕至醫院打破傷風針。

▲▼男子遭闖入廁所的蟒蛇咬傷屁股。（圖／翻攝自推特@sabritazali）

▲▼蟒蛇順利被捕捉。（圖／翻攝自推特@sabritazali）

▲▼ 0

隨後經確認咬傷人的這條蟒蛇是無毒，蟒蛇也順利被捕捉。被嚇傻的薩布里表示，「當我想開門時，我驚慌失措，甚至不小心把廁所的門砸碎了。」事後薩布里將此事分享至推特，提到被蟒蛇咬傷後，他對自家廁所有陰影，導致他長達2個禮拜，都不敢在家裡上廁所，只能到附近寺廟借廁所，直到家人換掉馬桶後薩布里才敢在家中如廁。

2週後薩布里在推文中表示，回診時還發現蛇牙碎片卡在傷口裡，可能是當時用力過猛，「蛇牙」還卡在屁股上，現已至醫院拔除。

事實上，蛇爬進廁所的事件並不少見，2016年澳洲昆士蘭野生動物解決單位（Queensland Wildlife Solutions）的捕蛇者雅各（Geoff Jacobs）就曾表示，「全世界的老鼠都會跑進下水道，蛇也會因追蹤獵物而闖入人類廁所！」

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