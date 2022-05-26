專偷捷運廁所垃圾桶　怪賊連偷3站原因曝光：對社會不滿

▲台北捷運4月間發生行天宮、小南門、市府等站廁所垃圾桶失竊案。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北捷運上月接連出現離奇竊案，捷運站廁所垃圾桶不翼而飛，直到4月17日，捷運警察在行天宮站當場逮到李姓男子，從男廁拎著1個黑色垃圾袋走出來，裡面裝的正是垃圾桶，李男因此被起訴。檢警又查出，他早在前1天，就用相同手法從市府站、小南門偷走垃圾桶，台北地檢署26日再依2個竊盜罪將他起訴。

檢警調查，40多歲的李姓男子是基隆人，4月16日上午搭乘客運到台北市府轉運站後，約在10點30左右進入捷運站的無障礙廁所，離開時，手中拿著1個看來裝有重物的黑色垃圾袋；約1個小時後，李男又從小南門站的男廁走出來，這次他手中拿著2個垃圾袋，帶著走上平面道路。

捷運公司事後發現，2站廁所隔間內的垃圾桶遭竊，分別向轄區警分局報告，沒想到隔天、4月17日，李男又故技重施，在捷運行天宮站男廁所行竊，這次李男被以現行犯逮捕，很快就遭檢察官起訴。

檢警持續偵辦16日的市府站、小南門站廁所垃圾桶失竊案，李男承認都是他所犯下，原因是「表達對社會不滿」，對於垃圾桶下落，李男聲稱當天要去搭客運回基隆的路上就隨手丟了，可是辦案人到相關處所也沒找到贓物，檢方仍依監視畫面等證據，將李提起公訴。