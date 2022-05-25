上班注意！15縣市大雨防豪雨地區曝　今明水氣最多

▲今全台有雨。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

15縣市大雨特報，上班注意安全！中央氣象局預報員張承傳提醒，今天（25日）和周四水氣較多，西半部和東北部有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，且今中部山區有局部豪雨發生機率。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣

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氣象局發布「大雨特報」，鋒面影響，易有短延時強降雨，今北部、嘉義以南、南投地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，鋒面影響到周五，今天和周四水氣較多、降雨稍微較明顯，西半部和東北部下雨時間較長，有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，且今中部山區有局部豪雨發生機率，而花東也有局部短暫陣雨或雷雨。

張承傳說，周五西半部降雨時間較少，但仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周六起鋒面離開，吹西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。