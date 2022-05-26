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「快篩陽=確診」首日民眾衝中醫診所求判定　陳時中：只有開放西醫

▲▼指揮中心5/26記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

全民今天起快篩陽性可經醫師診斷為確診。指揮中心指揮官陳時中表示，首日整體秩序良好，但仍呼籲民眾先上衛生局確認配合的診所名單，報到時務必主動告知快篩結果。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天起開放全民適用快篩陽性可經醫師診斷確診，首日情形受到矚目。

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指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，今天上午整體秩序良好，民眾也都願意配合，相信實施快篩陽性視同確診政策後，PCR的需求會大幅減少，但上午還無法統計PCR採檢量減少的情形。

有快篩陽性民眾到中醫診所看診，發現原來只有西醫診所才能認定確診。陳時中說，確診診斷方面只有開放西醫診所，但民眾確診後，依然可以透過中醫開清冠一號、症狀治療和調養身體。

精神科醫師潘建志在臉書發文表示，清冠一號缺乏相關數據、療效證據力不足，但衛福部仍給清冠一號緊急使用授權（EUA）為療效背書，甚至公費開立，不符合科學實證原則。

陳時中說，中醫和西醫無論系統、邏輯都不同，各自有其依據，強調清冠一號在醫學中心、國家中醫藥研究所都有做過相關實驗，相關成果也刊登在國際期刊，代表通過其他專家的審查，具有一定科學基礎，指揮中心都照程序做審查並提供公費使用。

▲▼國內核准八家藥廠的清冠一號。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國內核准八家藥廠的清冠一號。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，還有醫師認為，開放快篩陽性視同確診恐出現偽陰性及偽陽性問題。陳時中說，偽陽性、偽陰性問題都值得關注，因此也開放快篩陰性但有症狀的民眾，仍然可以到採檢站進行PCR採檢。

不過，有民眾反映診所醫師不清楚今天起可協助民眾判讀快篩試劑、認定確診，質疑是否宣導沒做好；另外，也有醫療院所指出有民眾直接衝到診所，直到看診時才自述是快篩陽性個案。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，各縣市政府都有整理轄區內可認定快篩陽性確診的醫療院所名單，民眾可以先到衛生局官網查詢，確認清楚後再前往。

羅一鈞也呼籲，快篩陽性民眾務必將快篩陽性檢測卡匣事先寫好名字及檢測日期，到醫療院所或視訊時要出示檢測卡匣，視訊時也要將健保卡、卡匣一起拍照供醫師留存。

他指出，由於醫療院所內可能有其他非快篩陽性的民眾和工作人員，快篩陽性者務必遵循院所規劃的就醫動線與流程，報到時主動告知院所抗原快篩檢測結果，避免與他人交談，除補充水分外應避免外食，避免於院內非就醫必要區域活動，也請勿進入美食街。

羅一鈞提醒，快篩陽性民眾外出時務必全程戴口罩，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送，勿搭乘大眾交通工具，落實手部衛生。

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