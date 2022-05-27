竹科男常出差…客廳設監視器看孩子　竟目擊「老婆熱吻家教」

▲竹科男經常出差，客廳裝監視器看小孩，竟拍下「老婆熱吻家教」。（圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

一名林姓竹科工程師因為工作，經常到台南出差，因此在客廳裝設網路監視器，希望能隨時看到孩子並注意家中安全，不料監視器卻意外拍到老婆與美籍男家教親吻、愛撫的畫面，氣得向美籍男提告。新竹地院法官審理，認為美籍男確實侵害林男配偶權，審酌後判處其必須賠償林男10萬元。

林男9年前與廖女結婚，兩人至今育有1子女，廖女原先在美語補習班上班，並與美籍麥姓男子互為同事，廖女離職後將麥男介紹給他認識，並請對方到家中擔任孩子的英文家教，他起初沒有懷疑，直到客廳監視器意外拍下兩人擁抱、親吻、愛撫等畫面，才驚覺自己被戴綠帽，氣得向麥男提告。

麥男出庭時辯稱，廖女曾告訴他與老公（林男）感情不睦，已經在協商離婚事宜，加上他經常在林家待至凌晨，均未見林男有任何反對，才誤會兩人已經離婚，並未刻意侵害林男配偶權，林男拿影片與他攤牌後，他也立刻與林男道歉，並中斷與廖女來往，另外也認為林男裝設監視器，已侵害他的隱私權。

▲林男透過網路監視器，目擊老婆與麥男擁抱、親吻、愛撫等畫面。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，林男表示，他目前在科技公司上班，因為工作因素經常要到台南出差，為了隨時能看見孩子及確定家中安全，才會在客廳這個家中開放區域裝設監視器，拍下麥男與妻子逾矩行為的畫面僅僅是偶然，並無侵害隱私權的問題，要求麥男賠償75萬元。

新竹地院一審法官表示，麥男是由廖女介紹才認識林男，廖女介紹時不可能稱呼林男是朋友、男友或前夫等，必定介紹林男為配偶（老公），至於麥男擔任英文家教時，教課地點就在林家，理應對林家的家庭狀況有基本了解。

法官也認為，林男學歷為碩士，並在科技公司上班，應有相當程度的英語能力，兩人應該沒有無法溝通的情況，認定麥男誤會廖女已離婚等辯詞不足採信，其行為確實侵害林男配偶權，審酌後判處麥男須賠償林男10萬元，可上訴。

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