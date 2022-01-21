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疫情又來襲…「最兇」鋼琴老師採一對一教學　挺E乳擄獲10萬粉絲

記者陳雕文／新北報導

曾在網紅連千毅的直播中出現的「最兇」鋼琴老師，除了會自彈自唱又能主持，在新冠疫情趨緩後得到很多商演機會，近期接到很多尾牙場次。然而Omicron來勢洶洶，許多表演活動被延後甚至取消，收入大減但她不害怕，仍可透過家教鋼琴得到穩定收入，「感謝音樂救了我」。

▲▼陳甜芯。（圖／陳甜芯授權提供）

▲陳甜芯外型亮麗身材火辣，從小學音樂，擅長鋼琴及聲樂。（圖／陳甜芯授權提供）

曾在PTT表特版引發討論的綱琴老師陳甜芯，身高165公分，擁有34E/24/35的魔鬼身材。不少網友表示「這老師好兇，但我不怕」、「真的可以看得到鍵盤嗎？」、「這厲害！晚上會很有精神彈琴」；除了會彈琴，陳甜芯還有一副好歌喉，經常在網路上唱歌與網友互動，也不吝在IG分享美照，目前已累積近10萬名死忠粉絲。

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陳甜芯表示，自己有阿美族血統，3歲時在教會看到有人彈鋼琴，就吵著跟爸媽說想學鋼琴，「吵到6歲，爸媽看我依舊那麼渴望認真，因此借錢買了台鋼琴，也開始我的音樂之路」。從高中及大學，陳甜芯都念音樂相關科系，主修鋼琴跟聲樂。因為家境不是很好，所以學習的費用，大部分要靠自己打工賺。

▲▼陳甜芯。（圖／陳甜芯授權提供）

▲陳甜芯曾直播展現歌藝，還能自彈自唱。（圖／陳甜芯授權提供）

陳甜芯笑著說，「高三剛成年的時候，老師有介紹我去當小朋友的家教，我跟家長約好時間並騎車前往，但我是個大路癡，又不太會看地圖，所以一直找不到目的地，當時還下著雨，我還緊張到哭了！但最鬧的是，我之後再去同一個地點，我還是會迷路」。

陳甜芯的歌喉、琴藝與亮麗外型，讓她得到許多商業表演的機會，外向的她觀察會場主持人的氣質跟說話技巧，如今她不但能自彈自唱，還能擔當宴會主持人。但前年開始出現新冠疫情後，表演、主持的機會時有時無，導致收入大減。

▲▼陳甜芯。（圖／陳甜芯授權提供）

▲陳甜芯在宴會表演，唱歌外還能主持。（圖／陳甜芯授權提供）

陳甜芯樂觀表示，自己本身還是有持續接鋼琴家教，都是一對一的教學，會有基本的收入，所以如果疫情又來亂，我就是繼續教學工作，也希望從事表演工作的朋友不要輕易放棄，相信疫情很快就會過去！

▼陳甜芯美照連發。（圖／陳甜芯授權提供）

▲▼陳甜芯。（圖／陳甜芯授權提供）

▲▼陳甜芯。（圖／陳甜芯授權提供）

▲▼陳甜芯。（圖／陳甜芯授權提供）

▲▼陳甜芯。（圖／陳甜芯授權提供）

▲▼陳甜芯。（圖／陳甜芯授權提供）

▲▼陳甜芯。（圖／陳甜芯授權提供）

▲▼陳甜芯。（圖／陳甜芯授權提供）

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