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快訊／台中「萬代福影城」6／1起歇業　走過41年吹熄燈號

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲萬代福影城抵擋不住疫情，董事長黃炳熙決定暫時歇業。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中老字號二輪電影院「萬代福」有41年歷史，因國內疫情嚴峻，26日在臉書粉絲頁以「不願提升風險」、「不願增加醫療負荷」為題，宣布從6月1日起暫停營業。萬代福董事長黃炳熙表示，由於目前疫情太嚴重，加上近日疑因確診重症死亡人數逐漸攀升，擔心入場的觀眾會因群聚而染疫，遂決定暫時歇業，待疫情好轉後會再恢復營業。

萬代福位於台中市中區、一中商圈附近，成立於1981年，以播放二輪電影和首輪藝術電影為主，便宜的票價多年來吸引無數觀眾進場觀看，此外還會舉辦露天電影晚會、特映會和藝術創作展覽等各式活動，是在地人的成長回憶。

今日下午，萬代福臉書粉專公告「疫情攀升延燒不斷，間接衍生疫情黑數；不願突破提升風險，不願增加醫療負荷」，宣布5月31日末場後與觀眾暫別，待疫情穩定及安全提升後，會再為大眾服務。

▲▼ 。（圖／截取自萬代福臉書）

▲萬代福於臉書粉專宣布自6月1日起暫停營業。（圖／截取自萬代福臉書）

公告指出，凡使用五倍券、藝Fun券購買的套票，以及會員卡還有剩餘點數、或已換票未使用完畢的二輪票券，即日起都可到萬代福影城三樓辦公室辦理退費。

▲▼ 。（圖／截取自萬代福臉書）

▲萬代福購票退費事宜。（圖／截取自萬代福臉書）

黃炳熙表示，他從3年前就開始期待疫情結束，但如今3年過去了卻未見改善，影城撐過一波又一波，但這波已撐不下去，除觀眾明顯減少，近日每天看到疫情如此嚴重，死亡人數還不斷增加，光是擔心觀眾會爆發群聚，他就過著心驚膽跳的生活，決定暫時歇業。

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