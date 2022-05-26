台中+9944！新增5死最年輕38歲　兒童打BNT人數是莫德納2.5倍

▲台中今天新增9944案例，5人死亡，施打兒童BNT意願人數遠多於莫德納。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增9944例本土案例，確診數僅次於新北市，有5人感染死亡，都有慢性病或癌症病史，13名中重症都在加護病房救治，至於兒童疫苗部份，家長偏好BNT有119624人，明顯高於莫德納的48031人，明天起將到校施打第一波，人數有800人，市府目前有6萬劑留給學童，未來會持續向中央爭取疫苗。

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台中市副市長令狐榮達下午主持線上防疫記者會，令狐指出，台中市獲得中央分配9萬3000劑BNT，3萬3000劑已分配給醫療院所，剩下6萬劑保留給校園統一施打，明天就有第一波學生開始接種，人數大約800人。

令狐榮達補充，中央還有10萬劑兒童BNT疫苗，5月30日還會有33萬劑，市府將會向中央極力爭取，讓有施打意願的兒童都能接種。

教育局表示，截至5月25日統計，家長偏好BNT疫苗有119624人，明顯高於莫德納48031人，至於高中以下學校，遠距教學再延長1週，從5月30日至6月2日，加上端午連假，暫定6月6日恢復實體上課，至於要不要再延至暑假，則視狀況檢討更新，如果有照顧需求的學生同樣可以到校，校方會提供午餐，如果在家遠距學習需要設備的學生可以向學校借用，學生的評量採多元方式。

衛生局表示，今天9964例確診案例，12歲以下有1322人，12至64歲有7767人，65歲以上有855人，其中新增13名中重症，目前都在加護病房救治中，4人未打疫苗，9人打1劑以上；5人死亡個案，都有慢性病或是癌症病史，1人38歲，4人80歲以上，2人未打疫苗，3人都打1劑以上。

令狐榮達表示，盧市長上午已公布防疫三部曲，包括高中以下學校遠距教學延長一週至6月2日；「快篩陽經診斷即確診」上路，台中逾250家院所提供確診、看診、給藥一條龍服務；2至12歲孩童及和平區居民5月30日起普發2劑快篩試劑，三管齊下持續做好防疫。