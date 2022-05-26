史努比「16款限量周邊」來了！立體口罩、香氛扣超Q　超商獨家開賣

▲7-11獨家開賣「史努比KF94醫療口罩」，共有6款不同的造型。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

史努比控快看過來！就有超商獨家開賣「史努比16款限量周邊」，其中就有6款史努比立體醫療口罩，每款都有不同的圖案，戴在臉上超可愛，另外還有戴口罩必備的「史努比香氛扣」，滴入精油就會散發清新香氣，史努比控一定要全部收藏。

7-11即日起開賣「史努比16款周邊」，首先為防疫必備的「史努比KF94醫療口罩」，於3500間門市實體販售，共有6款不同的圖案，立體設計戴起來舒適透氣，同步還開放ibon預購「史努比口罩香氛扣」，共有4款造型可選，每款分為2顆不同圖案，磁鐵吸附設計可用於口罩或衣領上，滴入精油就會散發清新香氣。

▲史努比香氛扣別在口罩上超可愛。



▲史努比隨身噴瓶組可以裝酒精。



另一款也為ibon預購的就是「史努比隨身噴瓶組」，分為6款不同的設計，按壓噴嘴噴霧細緻，可裝化妝水或酒精，附帶吊繩可掛在包包上。

IKEA針對會員推出新活動，即日起至7／31止，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡參加集點活動，每天「不限金額消費」可獲得1點，3款限量萌禮全部很有看頭，包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」，將經典IKEA購物袋縮小，搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把，還有貼心吊鍊設計能掛在包包上當小掛飾。

▲IKEA黃色購物袋變身超可愛迷你零錢包。（圖／IKEA提供，下同）



▲IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡，掛在包包上超吸睛。

集滿3點則能換到造型零錢包，加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」，噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊，還有掛鉤設計方便隨身攜帶，想到時噴一噴，清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家，除了上述2款之外，還有人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」。