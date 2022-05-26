疫情進入「高原期」領藥人數卻下降　陳時中：懷疑因雨勢大看診少

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布口服抗病毒藥物領用情形，昨日倍拉維、莫納皮拉韋領用量「雙降」，昨日僅發出6666人份。指揮官陳時中表示，疫情已經維持在每日8、9萬人確診長達一週，「看起來就是在高原期」，昨日領用人數少，可能跟這兩天雨下比較大，外出看診數少有關。

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增8萬1852例本土病例，雙北病例數持續下降，新北市增加1萬7632例最多，台北市則有9062例。今日仍有2縣市病例數超越台北，分別為台中市9944例、桃園市9484例。另值得一提的是，昨日新增逾9792例的高雄，今日剩下8566例，確診數顯著下降。

陳時中提到，昨日口服藥物發放量下降，也有可能跟今日新制上路，有些風險病人決定等到今天才來確認，以便快速領到藥物。依據指揮中心公布各縣市抗病毒藥物撥配情形，今年1月起，瑞德西韋共發出6萬5087劑、倍拉維發出52萬0242人份、莫納皮拉韋則發出5萬5440人份。

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▲指揮中心5/26公布抗病毒藥物使用狀況。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/26公布各縣市疫苗、藥物及快篩撥配情形。（圖／指揮中心提供）※點圖放大