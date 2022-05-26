中低收入戶每人5劑、長照住民3劑「免費快篩」　陳時中說明發放原因

▲快篩實名制使用的羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組 。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

行政院長蘇貞昌26日在院會中裁示，政府將免費發放低收入、中低收入戶每人5劑，以及長照機構住民每人3劑的快篩劑，將有近80萬人受惠，減輕低收、中低收入戶家庭及長照機構的負擔。指揮中心指揮官陳時中表示，5劑500元對中低收入戶也是壓力；發給長照機構住民是因應群聚時可以及時運用，不會有人有買、有人沒買，讓做院內篩檢時有缺漏。

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▲指揮中心宣布提供低收入、中低收入戶及長照機構住民免費快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日公布國內新增81,907例COVID-19確定病例，分別為81,852例本土個案及55例境外移入(26例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增104例死亡。

指揮中心表示，今日新增之81,852例本土病例， 39,020例男性，42,799例女性，33例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(17,632例)，臺中市(9,944例)，桃園市(9,484例)，臺北市(9,062例)，高雄市(8,566例)，臺南市(5,871例)，彰化縣(3,281例)，屏東縣(2,623例)，新竹縣(2,282例)，宜蘭縣(2,041例)，苗栗縣(1,700例)，基隆市(1,690例)，新竹市(1,679例)，花蓮縣(1,291例)，雲林縣(1,105例)，南投縣(1,004例)，嘉義縣(920例)，臺東縣(749例)，嘉義市(522例)，澎湖縣(206例)，金門縣(182例)，連江縣(18例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增104例本土病例死亡個案，為56例男性、48例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、49例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月23日，死亡日期介於5月13日至5月23日。

▲指揮中心5/26記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）