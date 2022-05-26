馬祖前議員王孝榛涉賄選並幽靈人口　遭解職並判刑6月定讞

▲連江縣前議員王孝榛，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

連江縣議員王孝榛，2018年參加縣議員選舉時，檢方指控他以每票1萬元賄選，還遷徙28名「幽靈人口」進選區戶籍中。一二審均認定王孝榛「幽靈人口」部分有罪，判刑6月、易科罰金18萬元，褫奪公權2年定讞。賄選部分則無罪確定。王孝榛已於去年2月遭判當選無效而解職。

檢方起訴指出，王孝榛與任職某消防機關的陳姓、鄭姓主管，涉嫌以每票1萬元的金額行賄6名選民；另外王孝榛的胞妹還提供交通費用，給某位選民返回莒光鄉。此外，檢方也認為王孝榛與母親為了要勝選，自2015年起，將28為選民的戶籍遷到莒光鄉內事先安排的戶籍，成為「幽靈人口」。檢方依此提起公訴。

一二審法院審理後，均認定王孝榛確實安排幽靈人口，一審將他判刑6月，得易科罰金18萬元；王孝榛上訴二審時，請求二審金門高分院宣告緩刑。但二審法院認為，王孝榛的行為「嚴重影響選舉之公平、正確性與社會之風氣，扭曲選舉制度尋求民意之真實性，其民主法治觀念薄弱，且始終否認犯行，難認有何悔意。」故不宣告緩刑，維持6月刑度。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

此外，檢方起訴也認定王孝榛等人涉及賄選，但一二審法院均以查無實證為由，這部分均判決無罪；最高法院也駁回檢方上訴，王孝榛賄選無罪確定。不過檢方也對王孝榛提起當選無效之訴，一二審均判決當選無效確定。王孝榛已於去年2月間解職，改由當時與他同為國民黨、抓對廝殺的落選頭陳貽斌遞補，當時王孝榛在選舉時獲得559票，陳貽斌則是544票，相差僅15票，可見王孝榛找來的28位幽靈人口，確實影響選舉結果。