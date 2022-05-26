傳國軍部署外島人攜式刺針飛彈　邱國正考慮：不可能天下無敵

記者林銘翰／台北報導

俄烏戰爭讓台海安全備受關切，外傳國防部規劃在外島進行飛彈部署，後續規畫增加人攜式刺針飛彈。對此，國防部長邱國正26日表示，外離島本身就是獨立作戰的範疇，任何武器只要能夠提供，國防部都會納入考慮，「不必一昧只在意一種武器裝備，好像天下無敵，這是不可能的」。

媒體報導，立法院外交及國防委員會日前要求國防部，研究在金馬外島部署各式精準飛彈的可行性。國防部指出，國軍各式防空飛彈採重層部署方式配置，考量外、離島地區地理條件，國軍已部署小型靈活的雙聯裝刺針飛彈，後續規畫增加部署人攜式刺針飛彈。

立法院外交及國防委員會26日邀請邱國正率領中科院長張忠誠列席報告「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告，與中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」，以及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等145案。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



邱國正會前受訪時表示，外離島本身就是獨立作戰的範疇，任何武器只要能夠提供、加強自我防衛，國防部都可以納入考慮，現在大家好像很在乎肩射、刺針飛彈，其實各有利弊，「不能說到最後有其他裝備棄而不用，每個人拿刺針飛彈就可以自我防衛」。

邱國正強調，國防部都會進行配套措施，國軍的各種武器裝備，只要能夠強化自我防備的能力，國防部都會納入考慮，「不必一昧只在意一種武器裝備，好像天下無敵，這是不可能的」。

邱國正指出，中共最近對台灣的動作幾乎沒有停過，很多報章媒體、專家學者都在評論，其實背後都有環境背景的因素，不管是有外賓來訪，或者是外國對其他周邊國家有一些動作，中共都會藉這個機會作為調查、表達態度，國防部都會持續關注。

另外，邱國正也說，中科院不斷在強化釋商，在進步當中還要求得更進步，雖然不能夠完全照大家的期望，但是未來會朝這個方向發展，「缺點會有但我們逐步改進」，例如人員採購、軍品研發都有編組監控和管控的人員，中科院會極致發揮，不會產生其他讓人家不能接受的錯誤。