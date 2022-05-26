「快篩陽=確診」今天上路　金管會：經醫師確認可申請理賠

▲「防疫保單糾紛勿慌亂，免費法律諮詢先啟動」記者會。（圖／邱臣遠國會辦公室提供，下圖同）



記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫衍生防疫保單之亂，台灣民眾黨立委邱臣遠26日舉行記者會，要求政府應負起對保險公司的監督管理責任，確實保障投保民眾權益外，也將提供民眾資訊平台及法律諮詢服務；對此，金管會保險局產險監理組長陳清源正面回應說，公司不得惡意拒絕依《傳染病防治法》第48條開立的隔離通知書，另針對「快篩陽即確診」今天上路，如果快篩陽性、經醫師確認，可申請數位證明向保險公司申請理賠。

邱臣遠今天上午舉行「防疫保單糾紛勿慌亂，免費法律諮詢先啟動」記者會。邱臣遠表示，產險公司不能只做穩賺不賠的工作，產險公司在理賠時種種刁難，影響保戶權益，實際上，泰國也曾發生「保險之亂」，12家保險公司有4家宣告破產，現在金管會應該妥善介入，持續要求業者履行責任。

邱臣遠提出4訴求表示，金管會應負起監管責任，避免保護的權益受損，另業者必須積極處理民眾的申訴，不能消極以對，消保官、金管會一定要從旁協助，此外，應該成立平台讓民眾尋求協助，若是相關爭議協調不成，有訴訟需求的時候，也可以透過平台尋求協助。

對於立委提出訴求，陳清源會中回應，保險業者不得以任何不正當理由拒保，針對目前100多萬件在途保單，現在除了要求業者要在6月底前完成核保外，現在每週也會做控管，若是在期限內沒有完成必須說明原因；至於產險公司是否可能因為防疫保單出現財務危機，事實上，金管會已經要求公司必須就其財務影響進行評估，若確實會衝擊財務、或因此需要增資，就要跟董事會報告並提出完整計畫；同時金管會也會落實監督責任。

陳清源表示，另對於26日開始「快篩陽即確診」上路，金管會昨天已經正式發佈新聞稿，因為現行快篩陽性仍需要經過醫師確定，既然有經過醫師，仍然要依照契約作為理賠要件。