超商早餐新選擇！飽足系「美式熱狗堡」、「日式牛肉堡」開吃了

▲超商最新2款長堡開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超商早餐又有新選擇了！有超商強勢開賣2款罪惡「長堡」新口味，分別是「美式熱狗」、「日式牛肉」，選用Q軟麵包夾進多汁大熱狗、牛肉壽喜燒，還結合各式配料、醬料，每一口都超級滿足，即日起就能在全門市買到，趕緊嚐鮮去。

▲美式熱狗口味吃得到多汁大熱狗。

▲日式牛肉長堡則夾進滿滿牛肉壽喜燒。

早上匆匆出門總是來不及買早餐，超商鮮食肯定是最方便又快速的選擇之一，近日全家就推出2款全新早餐選擇，首推「美式熱狗堡」，選用經典熱狗麵包夾進鮮嫩多汁大熱狗、酸黃瓜、雙色起司絲，醬料部分則搭配番茄醬，大口咬下簡直超滿足，另一口味「日式牛肉堡」則使用牛五花結合特調壽喜燒醬汁，尤其微波後熱狗麵包還會吸滿醬汁，鹹甜滋味超涮嘴，即日起就能衝門市開吃。

▲▼7-11最新2款飲品來了。

除了搶吃最新鮮食選擇外，7-11即日起也開賣2款全新限定飲料，首推，清爽系的「純在百香芭樂鮮果綠」，選用芭樂搭配百香果搭配，且堅持無添加，同步保留蔬果風味及維生素C，即日起至5月31日前還有「第2件6折」優惠；另一款則為「純萃喝濃厚系玫瑰蜜香奶茶」，選用印度紅茶加入淡雅玫瑰，再放進蜂蜜增添風味，口感濃醇回甘，通通要搶喝一波。

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