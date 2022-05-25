快訊／只花60元就中了！全家開出2張千萬發票　中獎名單一次看

▲111年3、4月發票開獎了 。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

發票拿出來！111年3、4月統一發票今（25）日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「32220402」、200萬元特獎號碼則是「99194290」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出2張千萬發票元，最低只花60元就幸運中獎。

▲全家3、4月中獎發票名單。（圖／業者提供）

全家便利商店本期中獎發票開出2組1000萬元，消費者在三重新福田店購買零食，只花60元就幸運中獎，另消費者於嘉義東雅店購買飲料等商品，總共花255元也幸運抱走千萬；特獎200萬元則同樣開出2組，分別在台中大英店、田中新生店，有消費者門市繳費僅花12元手續費就中獎，另一位民眾也僅買2份報紙花費20元幸運對中百萬。

頭獎20萬元則開出5組，分別在大發大來店、興昌店、朴子嘉庚店、金山金美店以及新莊思前店，消費者分別購買飲料、零食、茶葉蛋等就獲得20萬大獎。

▲全家3、4月雲端發票中獎名單。（圖／業者提供）

另，雲端發票專屬百萬元獎一共開出3組，分別位於基隆萬金店、淡水新盛店以及枋寮愛琴海店，有消費者僅花費15元購買茶飲即中獎。

▲111年1、2月統一發票完整獎號。（圖／記者周偉承製）

另，截至5月23日止，上期（1-2月）統一發票未領之千萬特別獎共有3張，包括在高雄MLD台鋁烘焙坊花76元購買麵包、在高雄7-11花139元買食品，以及在高雄藍衣坊花7616元買衣服之發票。

200萬元特獎則共有4張未領，金額最低的是僅花65元在台南市安南區7-11購買香菸，再來依序為花110元在屏東潮州鎮上吃燒冷冰中獎，及分別是在台南市安平區7-11花費125元買4項食品、在台北市信義區的APPLE Store花273元購買第三方應用程式，提醒中獎民眾趕緊領取。