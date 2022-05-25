　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／只花60元就中了！全家開出2張千萬發票　中獎名單一次看

▲▼發票。（圖／記者蕭筠攝）

▲111年3、4月發票開獎了 。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

發票拿出來！111年3、4月統一發票今（25）日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「32220402」、200萬元特獎號碼則是「99194290」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出2張千萬發票元，最低只花60元就幸運中獎。

▲▼全家3、4月中獎發票名單。（圖／業者提供）

▲全家3、4月中獎發票名單。（圖／業者提供）

全家便利商店本期中獎發票開出2組1000萬元，消費者在三重新福田店購買零食，只花60元就幸運中獎，另消費者於嘉義東雅店購買飲料等商品，總共花255元也幸運抱走千萬；特獎200萬元則同樣開出2組，分別在台中大英店、田中新生店，有消費者門市繳費僅花12元手續費就中獎，另一位民眾也僅買2份報紙花費20元幸運對中百萬。

頭獎20萬元則開出5組，分別在大發大來店、興昌店、朴子嘉庚店、金山金美店以及新莊思前店，消費者分別購買飲料、零食、茶葉蛋等就獲得20萬大獎。 

▲▼全家3、4月雲端發票中獎名單。（圖／業者提供）

▲全家3、4月雲端發票中獎名單。（圖／業者提供）

另，雲端發票專屬百萬元獎一共開出3組，分別位於基隆萬金店、淡水新盛店以及枋寮愛琴海店，有消費者僅花費15元購買茶飲即中獎。

▲▼統一發票3、4月開獎。（圖／記者周偉承製）

▲111年1、2月統一發票完整獎號。（圖／記者周偉承製）

另，截至5月23日止，上期（1-2月）統一發票未領之千萬特別獎共有3張，包括在高雄MLD台鋁烘焙坊花76元購買麵包、在高雄7-11花139元買食品，以及在高雄藍衣坊花7616元買衣服之發票。

200萬元特獎則共有4張未領，金額最低的是僅花65元在台南市安南區7-11購買香菸，再來依序為花110元在屏東潮州鎮上吃燒冷冰中獎，及分別是在台南市安平區7-11花費125元買4項食品、在台北市信義區的APPLE Store花273元購買第三方應用程式，提醒中獎民眾趕緊領取。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽
快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎名單公布
柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封
快訊／全家開出「2張千萬發票」　中獎名單一次看
桃捷直達車28日起　平日離峰、假日全時段停駛
快訊／全聯開出千萬發票！　消費門市曝光
快訊／新莊2月大女嬰確診亡　檢警相驗無外傷…解剖追查死因
戰火擴大？　歐盟這國家突宣布「戰時緊急狀態」
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
統一發票3-4月中獎號碼出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】療癒系夢幻打卡品　維他露彈藍色蘇打消暑新上市

快訊／7-11開出4張千萬發票！最新中獎名單一次看

夏日必備展現自我風格　北捷燈箱給你時尚靈感

快訊／只花60元就中了！全家開出2張千萬發票　中獎名單一次看

快訊／全聯開出千萬發票！消費者買「鮮乳、饅頭」就被財神眷顧

【廣編】麥卡倫「精粹世界系列」出發紐約　與「限量威士忌」踏上城市探索感官之旅

快訊／只買1瓶飲料！萊爾富開出1張千萬發票

超商開賣「師園鹽酥雞」了！皮酥肉嫩、咬下爆汁　限時55元爽吃

長期肥胖恐釀重病　專業醫師研發一天一杯輕鬆甩肉

超商獨賣！最新「4款冰淇淋杯」來了　芭樂、芒果雪酪口味太欠吃

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

【廣編】療癒系夢幻打卡品　維他露彈藍色蘇打消暑新上市

快訊／7-11開出4張千萬發票！最新中獎名單一次看

夏日必備展現自我風格　北捷燈箱給你時尚靈感

快訊／只花60元就中了！全家開出2張千萬發票　中獎名單一次看

快訊／全聯開出千萬發票！消費者買「鮮乳、饅頭」就被財神眷顧

【廣編】麥卡倫「精粹世界系列」出發紐約　與「限量威士忌」踏上城市探索感官之旅

快訊／只買1瓶飲料！萊爾富開出1張千萬發票

超商開賣「師園鹽酥雞」了！皮酥肉嫩、咬下爆汁　限時55元爽吃

長期肥胖恐釀重病　專業醫師研發一天一杯輕鬆甩肉

超商獨賣！最新「4款冰淇淋杯」來了　芭樂、芒果雪酪口味太欠吃

雲林+1295！斗六單日破300創新高　6歲男童仍在搶救中

公公被美國鬥牛犬活活咬死　媳婦心碎愛犬被安樂死：牠還是小狗

「妳彭佳慧欸」突變流行語！本尊爆笑刷整晚留言　幽默發聲：謝謝

數位「快篩陽、隔離證明」　金管會：防疫險給賠！

沈榮欽／IPEF未納台灣　台積電不在新加坡設廠可增籌碼

【廣編】療癒系夢幻打卡品　維他露彈藍色蘇打消暑新上市

快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

女客趴床驚覺「下體怪怪的」　色按摩師兩度指侵遭判半年

揪人妻嘿咻辯「有性自主權」　法官神回狠打臉...判他賠20萬

300張發票全槓龜！他對獎見「1獎項又消失」傻眼了：為什麼沒有

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

消費熱門新聞

是你嗎？全聯開出千萬發票

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

快訊／全家發票最新中獎名單出爐

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

專業醫師研發一天一杯輕鬆甩肉

超商推出包廂！每小時100主打高隱私

全聯開賣唾液快篩！全台門市首批5萬盒

草莓網也能買到台灣EUA認證快篩最低46元

超商獨賣！最新「4款冰淇淋杯」來了

超商獨賣「師園鹽酥雞」皮酥咬下爆汁

端午限定「三星蔥牛肉堡」只賣2周

一天一包就能瘦！醫師研發減重茶

一劑只要46元！民眾搶買海外快篩試劑

漢堡王「萬丹紅豆牛肉堡」屏東限定吃

更多熱門

相關新聞

快訊／全家消費60元中千萬　統一發票中獎情形一次看

快訊／全家消費60元中千萬　統一發票中獎情形一次看

財政部今（25）日公布2022年3、4月期統一發票中獎號碼，本期千萬特別獎號碼是「32220402」，超商雙雄全家便利商店公佈中獎概況。

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

1、2月發票3張「千萬大獎」沒人領！　最小額花76元買麵包

1、2月發票3張「千萬大獎」沒人領！　最小額花76元買麵包

他細看「發票中獎清冊」得獎者都有1共同點

他細看「發票中獎清冊」得獎者都有1共同點

快篩最新販售通路一次看！QA秒懂「戳鼻vs.唾篩」如何選

快篩最新販售通路一次看！QA秒懂「戳鼻vs.唾篩」如何選

關鍵字：

全家發票統一發票名單

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面