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白沙屯媽祖突「轉頭倒車」衝民宅　她跪地哭：等祢N年終於來了

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖8天7夜進香活動，今天（25日）進入第6天，上午9時半已來到台中市龍井區。而媽祖24日行經彰化縣永靖鄉突衝入一戶民宅，讓一家人跪地大哭，「終於來我們家了」、比中樂透還開心！

（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

▲▼一家人雙手合十跪地大哭。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

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（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

「粉紅超跑」24日下午1時半，行經永靖中山路三段時突然回頭「倒車」，接著在一處民宅前轉圈圈，隨後衝進民宅停駕休息。

媽祖來敲門，讓一家人跪地痛哭，女主人雙手合十落淚直呼，不知道為什麼看到媽祖就很感動，「終於來我們家了」。她後來起身提到，等媽祖N年了，今年終於來了，看到媽祖站在門前好感動就哭了，祂又轉頭來家裡，讓他們超級開心。這家人興奮地說，比中樂透還高興，希望大家平安健康、度過疫情。

白沙屯媽祖徒步南下北港，20日凌晨起駕，展開8天7夜的進香活動，21日晚間駐駕雲林縣崙背鄉奉天宮，22日抵達北港朝天宮進行祝壽大典，23日凌晨0時15分「進火」，並在0時48分起駕回鑾，預計27日下午3時5分回宮，6月7日凌晨1時20分開爐。

►白沙屯媽祖衝民宅原因曝！卡大門1分鐘　屋主女兒：明年直接拆門

（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

▲▼「粉紅超跑」停駕民宅休息。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

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