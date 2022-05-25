台中男將辦「祭三喪」儀式化煞！2年3親人過世：請避開謝謝

▲台中男將於28日晚上辦「祭三喪」儀式化煞。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市神岡區社南里28日晚間將舉辦「祭三喪」法會，當地里長提醒民眾避開昌平路段，以免被煞氣所傷，「喪家也不希望害到別人」，該文PO出後也引起當地網友討論。

據悉，若家中一年之內有兩人過世，為了避免生人「接二連三」的過世，因此須請法師舉辦「祭三喪」儀式，在第二個往生者的喪禮上作法，由法師將草人放入小棺材中火化，代表已有人被帶走，因此「祭三喪」又稱為「祭空棺」、「祭草人」。

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社南里長藍耀庭表示，當地一名張姓民眾56歲的大哥近日去世，前兩年則是父母過世，在禮儀社的建議下，將於28日晚間10時舉辦「祭三喪」法會，地點位於昌平路段，希望用路人或鄰居迴避。

張姓民眾坦言，不希望影響、害到別人，此舉也是萬般不得已，請大家在這該時段避開，謝謝大家。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，民間習俗有「接二連三」之說，若民眾家中1年之內有兩位親人過世，因擔心會有第3人死去，就產生了「祭三喪」，法事將由道士準備一個稻草人，待第2位亡者出殯時，將會把稻草人埋進亡者附近的墳墓，藉此代替可能會出現的第3位亡者。

楊登嵙指出，祭三喪也是送煞儀式的一種，如同送肉粽儀式，都是在晚上進行，有煞氣，故此喪家會先告知附近居民或是會經過該地的民眾，該時段須避開法事路段，以免被煞氣所傷，影響到生理健康或運勢。

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