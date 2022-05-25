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引進東澳天然氣露曙光？　陳亭妃：儲槽已夠 中油評估接觸中！

引進東澳天然氣露曙光？陳亭妃：儲槽已夠 中油評估接觸中！（圖／寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目提供）

圖、文／寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目提供

俄烏戰爭邁入三個月，引發經濟變盪，全球陷入能源和糧食危機，更有國家硬起來，直接切斷與俄羅斯天然氣供應，波蘭終止與俄羅斯天然氣 30 年的協議，台灣更在這次力挺烏克蘭、制裁俄羅斯，被列入不友善國家，而俄羅斯占台灣天然氣進口的10%，如今中止進口，如何找到替代方案，更顯得重要，而日前經濟部次長曾文生曾公開表示，目前日韓紛紛搶購的東澳天然氣，將是台灣評估考慮購入的選項之一！

對此，經濟委員會立法委員陳亭妃，今天（25日）接受廣播節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，特別關切備受矚目的天然氣進口能源議題，對於中油有沒有可能從東澳進口天然氣，一解燃眉之急？陳亭妃提出資料指出，2013年到2014年馬英九執政時期，東澳有天然氣源的新開發案，當時中油一度接觸，但因為當時台灣沒有多的天然氣儲槽，可以存放多的天然氣，全案因而擱置喊卡，沒有開放進口，但是2016年蔡英文執政後，民進黨設定了「2025年非核家園」的目標，在這幾年間，台灣的天然氣儲槽的數量不斷增加，現已足夠。

陳亭妃舉用水為例，來比喻天然氣的進口，她認為如果用水量增加，水塔也要足夠，儲水量才會夠，天然氣也是如此，現在台灣中油從卡達、巴紐、美國進口的天然氣，熱值約是9600到9700kcal/m3，東澳天然氣熱值約9200kcal/m3，符合需求，並且台灣在2022年、2025年、2027年，這三年已經不斷增加儲存槽，可以專門儲存兩種不同熱值的天然氣，也絕不會因為混搭而影響發電。

另外從東澳引進天然氣，還有其他優點，陳亭妃指出，第一，降低航運時程，美國航運要21天，卡達12天，東澳只要7天，還能和已經簽約的日、韓互通有無，因為大家都在同一條航線上；第二，引進東澳天然氣的航線，完全符合戰略上的考量，因為中國頻頻在南海軍演，東澳引進天然氣，可以避開這個區域，至於卡達，更有中東火藥庫之稱，同樣有能源進口的危險性考量，整體而言，從東澳引進天然氣，從國安戰略上來看，更為安全。

關切能源議題的陳亭妃表示，她已經透過中油公司深入了解，目前已經和東澳簽長約天然氣的國家，有日本、韓國、馬來西亞，各國爭相搶購，中油則回應，只要澳洲東部還有多的天然氣空間，中油願意開發並進行評估，畢竟已經有很多國家陸續向東澳業者洽詢天然氣，台灣當然沒有推辭的理由，2025年非核家園，天然氣發電占比要達到50%，天然氣進口目前還有成長空間，加上又失去俄羅斯10%的天然氣進口來源，東澳更應列為優先接觸對象！

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