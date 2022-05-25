九合一選舉今年底登場　基檢「查察賄選小組」揭牌成立

▲基隆地檢署「查察賄選小組」揭牌成立。（圖／基隆地檢署提供）

記者郭世賢／基隆報導

新北、基隆市長及市議員等九合一選舉將於今年11月26日舉行，距離投票日僅186天，基隆地方檢察署今（25日）上午成立「查察賄選及暴力執行小組」，基隆地檢署查賄小組今年推出「選舉篩人、萬勿塞錢」口號，特別製作「快篩」、「口罩」、「抹布」等防疫三寶要分送給市民，鼓勵市民主動檢舉賄選，一起選賢與能，打造乾淨選風。

基隆地檢署為淨化選風，今天上午10點與全國同步舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，檢察長余麗貞與會檢警調首長在10樓共同為「查察賄選及暴力執行小組」揭牌外，也分持「選舉篩人、萬勿塞錢」、「乾淨選舉、賢人出頭」、「檢舉賄選、我來罩您」等反賄選宣傳標語，共同宣示查賄行動全面展開。

檢察長余麗貞指出，依據法務部函頒「111地方公職人員選舉查察工作綱領」，以「公平選舉、杜絕不法」為核心目標，嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金為三項重點工作，以「掌握賄選熱區，提升佈雷成效」、「強化科技查賄，防範數位賄選」、「打擊暴力賭盤，防杜虛設戶 籍」、「速查辦假訊息，降低負面效應」、「掃蕩地下通匯， 阻絕境外資金」、「全民齊一反賄，鼓勵檢舉賄選」為六大具體作為，並積極偵辦以金錢、暴力、假訊息、境外資金等不法行為介入選舉之犯行。

檢察長余麗貞呼籲各參選人，一同努力營造乾淨選風，為全民立下典範， 更呼籲全民踴躍檢舉賄選，本署以「選舉篩人、萬勿塞錢」、 「乾淨選舉、賢人出頭」、「檢舉賄選、我來罩您」為口號， 特別製作「快篩」、「抹布」、「口罩」等防疫三寶為宣導品， 期望藉由檢、警、調、政風與全民的共同努力，打造乾淨選風，讓我們的民主根基更加穩固。

今日揭牌儀式由檢察長余麗貞主持，率基隆市警察局局長劉耀欽、新北市調查處副處長李文義、法務部調查局基隆市調查站主任劉怡聖、北部地區機動工作站主任魏武群及副主任許慈健、航業調查處基隆站主任趙振宇、新北市政府警察局督察長張國雄、基隆市警察局刑事警察大隊隊長賴英門、基隆市政府政風處副處長黃繼德等檢、警、調、政風首長共同舉行，宣示查賄行動全面展開。

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