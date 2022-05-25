葉毓蘭稱每天狂灌清冠茶　陳建仁：沒效果還讓自己在恐懼中

▲葉毓蘭24日晚間快篩陽性。（合成圖／翻攝自葉毓蘭臉書、記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委葉毓蘭稱自己每天狂喝防疫茶、清冠茶，但篩檢還是陰轉陽。對此，前副總統陳建仁25日接受Yahoo TV訪問時表示，清冠一號或其他藥物，都是得到感染才需要，不是用來保健，「民眾不要去服用，這樣沒有效果也使自己一直在恐懼當中，這是不需要的作為」。

葉毓蘭表示，她為了抗疫，每天狂喝防疫茶、清冠茶，甚至猛嗑檸檬、奇異果補充自己的維他命C，但是24日凌晨醒來就開始不舒服，流鼻水、咳嗽，覺得有點發燒，所以早上、中午做兩次快篩都是陰性。

不過，葉毓蘭表示，即便身體不舒服，快篩陰性加上立院甲級動員，所以還是出席，後來回到宿舍休息、吃藥，還連續喝了兩大壺從中藥房買回的防疫茶、清冠茶，但晚餐過後快篩是兩條線，另一種台灣製的試劑也是兩條線。

對於平時猛喝清冠茶的行為，陳建仁25日受訪時說，清冠一號或其他藥物，都是在得到感染才需要，不是用來保健的。他舉例，現在沒有感染，但吃了藥物，五天後藥物不在體內了，第六天被感染最終還是會被感染。

陳建仁表示，民眾不要去服用，這樣沒有效果也使自己一直在恐懼當中，這是不需要的作為。他也分享中醫師告訴他，清冠一號比較涼，沒有必要這樣服用，「我不太懂中醫啦，但有人跟我說這是很涼的藥性」。