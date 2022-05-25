快訊／兒童BNT下週一再到貨33萬劑！6月初續配送

▲5/25中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

兒童BNT輝瑞疫苗今天起陸續開打，首波配送40.3萬劑今天送到各縣市，指揮中心指揮官陳時中今日表示，5月30日（下週一）會再到貨33萬劑，預計6月初進行配送。

中央流行疫情指揮中心24日說明，有關滿5至11歲兒童施打之Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗接種事宜，已於今(2022)年5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合，自5月25日起，依期程規劃陸續於校園或指定/安排合約醫療院所提供接種。

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▲兒童疫苗配送統計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



陳時中說明，兒童疫苗已於24日陸續配送各縣市，預估需求主要以5-11歲各縣市人口數之7成，扣除原Moderna意願調查人數8成(預估接種)及確診人數進行分配，且依疾病盛行率再加配部分縣市，首批預估配送約40.3萬劑，後續視接種情形，預計於5月27日再配送約26.9萬劑。中央預留約10萬劑，將依接種及疫情等狀況再行分配。

指揮中心指出，目前各地方政府校園集中接種作業預訂於5月25日至6月1日間陸續開打，亦安排/指定合約醫療院所提供接種服務，未於校園接種或滿5歲未入學兒童可至各縣市安排/指定合約醫療院所接種。

陳時中強調，各位家長不用擔心，這個輝瑞兒童疫苗數量充足，請大家放心，根據安排根據學校安排或自己選擇到合約院所去打，不用急。

▲兒童疫苗配送說明。（圖／指揮中心提供）