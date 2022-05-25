投入年底選戰？　陳建仁給答案：台灣需要更多更好科學家

▲副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

前副總統陳建仁25日接受Yahoo TV訪問時，被問及是否可能投入年底選戰，他則表示，台灣不缺好的政治人物，但要有更多更好的科學家，所以他培育年輕人投入醫學研究，社會需要多元社會，科學教育領域確實是他多關心的。

在訪問過程中，陳建仁被問及為何同意加入民進黨？陳建仁說，其實很早以前在衛生署時，就有很多人邀請他加入民進黨，在國科會時候也是，副總統任內也是。

陳建仁表示，政務官入黨對他來說，個人不合適，現在回到中研院，是一名學者，他支持總統蔡英文的理念，民進黨要讓國家走向更好未來的理念相當好，而剛好去年幾位朋友邀約要不要一起加入，「我也想說好啊，就這樣加進去了」。

對於入黨之後是否可能投入年底選戰？陳建仁表示，如果曾經做過一個學者，享受學者生活的時候，大概就會有同樣的心情，人生的生命旅程中，最熱愛就是學術研究，對全人類健康福祉有增進，研究可以造福人類。

「我回到中研院是我最開心的時間。」陳建仁表示，他現在還是對學術研究很熱衷，還有很多新的國際合作在展開，選舉不是他的考量。

陳建仁笑說，了解他的人都曉得他的個性，知道他不是適合選舉，「我做學術研究是滿足我的好奇心，跟造福人群可以達到我的目標，我的好朋友沒有人找我談過這問題」。

至於未來蔡英文如果當面向陳建仁提及選舉的事情，陳建仁表示，民進黨人才濟濟，有很好的特質，就是年輕人培育很花心血，很多年輕一輩政治人物很傑出。

陳建仁認為，台灣不缺好的政治人物，但要有更多更好的科學家，所以他培育年輕人投入醫學研究，社會需要多元化社會，科學教育領域確實需要我們多關心。