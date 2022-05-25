高雄兒童BNT秒殺！家長搶預約急壞　陳其邁：下週校園全面開打

▲高雄國小學童疫苗施打。（圖／資料照／高雄市教育局提供）

記者賴文萱／高雄報導

國內疫情仍未停歇，至今累計14位兒童重症個案，其中，6人死亡、5人併發腦炎，各縣市今（25）日起陸續開放5到11歲兒童接種BNT兒童疫苗，高雄也出現診所大排長龍狀況，但有更多家長搶不到預約名額急壞。對此，高雄市長陳其邁回應表示，下週復課之後就會在校園施打，主要是以校園施打為原則，都有做好意願調查。

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▲各縣市今日起陸續開放5到11歲兒童接種BNT兒童疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

今天早上兒童BNT疫苗開打，高雄第一批配發到3萬劑，除了301家合約院所外，昨也宣布在8家醫院開設5歲兒童BNT疫苗接種特別診，但一開放預約就被秒殺。不少家長湧入陳其邁臉書粉絲專頁留言，「診所電話很難打，要一間一間問，職業媽媽心很累」、「附近診所預約早已滿，都秒殺的」、「如果一直停課，不就沒辦法回校園施打」、「電話打了2天，搶都搶不到」、「打疫苗滿了何時釋放新的名額」。





▲陳其邁表示，下週復課之後就會在校園施打，主要是以校園施打為原則。（圖／高雄市政府）

對此，陳其邁在市議會受訪表示，診所配賦的BNT疫苗的量都充分足夠，下週復課之後就會在校園施打，主要是以校園施打為原則，都有做好意願調查。他強調，在整個施打的部分，包括BNT或莫德納疫苗，都配足足夠的量來進行施打，請家長能夠先瞭解疫苗施打的風險，先做好準備，下週在校園就全面開打。

▲高雄開設5歲兒童BNT疫苗接種特別診，8家醫院開放預約名額一夜秒殺。（圖／高雄市衛生局提供）

至於5歲兒童施打BNT疫苗，主要是幼兒園大班部分，CDC專家的建議是在診所醫院施打。陳其邁說，昨天特別加開幾個重點施打院所，希望能夠加快施打，在部分診所，雖然有些排隊，但也有要求診所要將人員進行分流，診所都有足夠的疫苗施打配賦量，請大家不用擔心。

陳其邁表示，其實莫德納和BNT效用都一樣，他的建議是不用特別去選哪一類的疫苗，莫德納也不錯，跟BNT都是mRNA類型的疫苗，安全性在台灣或者是其他國家，也都經過相關專家與國家衛生機關的認證，所以就放心，有什麼疫苗就打什麼疫苗，按照專家的建議去施打疫苗。