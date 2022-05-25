Omicron亞變種「BA.2.12.1」崛起成美國主流毒株　占近6成新病例

▲美國CDC數據顯示，BA.2.12.1已成為全美主流病毒株。圖為賓州5歲到11歲兒童接種輝瑞BNT追加劑疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國疾病控制暨預防中心（CDC）24日公布統計數據，由Omicron亞變種BA.2發展出的亞變異株「BA.2.12.1」在截至21日的一周內，於全美新增病例的占比已經達到58％，成為美國的主流新冠病毒株。美媒報導指出，BA.2.12.1傳播速度比過去其他Omicron系毒株來得更快。

據《紐約時報》數據庫統計，隨著美國將迎接疫情爆發以來第3年的國殤紀念日（5月最後一個星期一），全美平均每天新增確診超過10萬例，是2月以來首次突破10萬大關，幾乎每個州通報病例都在上升，並且有許多感染病例未列入官方統計，實際感染人數可能更高。截至周一，美國平均有2萬4700名新冠患者住院，較前兩周增加28％。

根據報導，BA.2.12.1傳播速度高於過去的原始Omicron變異株或其他亞變種，有研究認為其傳染性比BA.2增加25％，而BA.2傳染性又比之前的其他變異株更高，但沒有跡象顯示BA.2.12.1會引起更嚴重的病症。紐約州衛生官員4月中旬表示，紐約州中部90％以上的新增病例都屬於BA.2.12和BA.2.12.1兩個Omicron亞變種。

此前，BA.2.12.1於前兩周在全美新增病例占比為49%，上周增加至58％後，BA.2的病例占比隨之下降到39％。蓋洛普（Gallup）最近一項民調顯示，有超過3分之1的美國人認為大流行已經結束。相較現在每天平均10萬例確診，美國今年1月經歷Omicron高峰時曾達到每日平均新增80萬感染病例。

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