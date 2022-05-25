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疫情高峰已過？前疾管署長曝關鍵：敗給台灣人「這1點」

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▲張鴻仁認為台灣疫情高峰期延後，歸功於民眾的自制力。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

本土確診數攀上萬人時，不少專家都推估單日10萬人高峰會落在5月中下旬，但在5月19日衝上9萬0331例後，就一路緩慢下降。對此，前疾管署長張鴻仁就指出，所有分析疫情高峰的專家，都被台灣民眾的「自制力」給打敗了，但他認為現階段仍有不少人用清零的思維看這波疫情，呼籲大家別再理確診人數了。

前疾管署長張鴻仁昨（24）日於臉書指出，「所有猜疫情高峰的專家都被偉大台灣民眾的自制力給打敗了！」認為中央雖沒有強制要求單位停辦集會活動，但許多民眾因疫情嚴重而「自動取消」，才使疫情高峰期延後。

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張鴻仁也表示，台灣許多人還在用清零思維去想終局，甚至還在問「何時千例以下？」對於此狀況，他認為單看紐西蘭跟澳洲兩國就知道了，疫情下降為緩坡，所以這代表共存是真的，呼籲民眾「別再理確診人數了」。

疫情指揮中心發言人莊人祥昨（24日）說，這波疫情，推估從五月底、六月初就可能達到高峰，高峰後就會往下降。但由於現在無法清零，所以個案數會有起伏。而對於學者推估7月的本土案例將降至單日千例以下，莊人祥則回應，「什麼都有可能」。

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