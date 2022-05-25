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台南兒童BNT疫苗開打...千人預約提前施打　5／27再到貨2.1萬劑

▲台南市長黃偉哲說明，台南BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出，25日起開始在台南市醫療院所施打兒童BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲說明，台南BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出，25日起開始在台南市醫療院所施打兒童BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市25日上午各醫療院所開始施打兒童疫苗，台南市衛生局東區辦公室25日計有1千名兒童預約施打，一大早家長就帶著孩子到場排隊打BNT兒童疫苗，台南市衛生局林美良科長指出，市府為了讓兒童能早日打到疫苗而有保護力，在23-29日停課期間，另在台南打疫苗預約平台，開出兒童疫苗預約施打。

▲台南市長黃偉哲說明，台南BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出，25日起開始在台南市醫療院所施打兒童BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

林美良科長指出，市府對兒童疫苗的施打原本就有規劃，之前規劃是校園施打疫苗，但因疫情峻，高中以下學校、幼兒園23-29日暫停實體教學，所以學生未到校，就無法依規劃進入校園為兒童施打。為了提早讓兒童能施打疫苗，市府規劃在台南打疫苗預約平台，開立名額供有意提早施打兒童疫苗的家長，能上預約平台預約到醫療院所施打，像衛生局東區辦公室25日有1千人預約，所以醫護人員就準備BNT等兒童疫苗，為兒童施打。

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▲台南市長黃偉哲說明，台南BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出，25日起開始在台南市醫療院所施打兒童BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

林美良科長強調，台南打疫苗預約施打兒童疫苗，以及30日以後進入校園施打疫苗是併行實施，市府也會滾動式檢討疫苗施打政策，會傾聽家長反映與意見，不停地檢討修正，希望讓所有市民朋友，都能以最快最方便的方式打到疫苗，讓台南市防疫量能做到最佳最大，最有效率的運用。另奇美醫院、成大醫院未加入台南打疫苗預約系統，所以家長們也可以利用兩院疫苗預約系統，去預約施打疫苗。

▲台南市長黃偉哲說明，台南BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出，25日起開始在台南市醫療院所施打兒童BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，5月23日至29日改採線上遠距教學，原訂入校施打疫苗期程因停課而延後，市府為盡速讓5-11歲兒童獲得疫苗保護，中央撥補BNT疫苗已上到台南疫苗預約平台，25日即可依預約時間開始施打，呼籲家長盡快預約前往診所施打，以最快速度讓家中孩童獲得疫苗保護，後續視疫苗撥補情況規劃入校施打計畫。

▲台南市長黃偉哲說明，台南BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出，25日起開始在台南市醫療院所施打兒童BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

台南市長黃偉哲說明，台南市5歲～11歲戶籍人口數逾11萬人，扣除之前有意願接種莫德納疫苗者達2.7萬人，此次中央5/24撥配3.3萬劑BNT疫苗、5/27則預計撥配2.1萬劑BNT，等於中央撥補給台南的BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出。

▲台南市長黃偉哲說明，台南BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出，25日起開始在台南市醫療院所施打兒童BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

市府表示，因5歲到11歲的兒童尚未接種疫苗，加上目前採取停課不停學到29日，不少家長表達希望市府盡快開放醫療院所提供BNT疫苗施打的意願，才能及早建立保護力，市府從善如流，才規劃台南打疫苗預約施打。

▲台南市長黃偉哲說明，台南BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出，25日起開始在台南市醫療院所施打兒童BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

衛生局指出，黃偉哲市長24日下午在防疫記者會說明，目前台南獲得中央撥補BNT兒童疫苗3.3萬劑已陸續到貨，加上原有的莫德納疫苗充足，民眾可盡速上疫苗預約平台預約，5月27日還會有2.1萬劑BNT疫苗撥補。

▲台南市長黃偉哲說明，台南BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出，25日起開始在台南市醫療院所施打兒童BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

市府強調，台南24日接獲中央配補疫苗，25日即可在相關醫療院所供孩童預約施打，提醒家長在停課期間若想讓家中孩童先施打疫苗，請先透過線上平台預約，盡早讓孩童獲得疫苗防護力。

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