毒蟲偷貨車換車牌　光上身躲水塔後面半小時被逮

記者張君豪／新北報導

新北市汐止警方5月14日接獲劉姓民眾報案，停放在汐止區新台五路二段252號旁自小貨車遭竊，警方調查發現，凌晨時竊嫌先騎乘普重機車至該處，竊取旁邊同款式自小貨車車牌，並將該車牌懸掛上劉民小貨車後，將劉民車輛開走，竊賊稍晚又趁無人注意時將車牌裝回原車輛，藉此規避警方追查。

▲汐止警方逮捕涉嫌竊取小貨車、持有安毒的慣竊郭男到案。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方獲報後追查，研判失竊小貨車未離開汐止區域，16日21時在汐止區新台五路二段170號旁巷子內停車場，發現該部自小貨車，且並未懸掛車牌，暗中通知劉姓車主到場指認領回。

對於警方連續兩天幫忙尋車，車主購買8杯熱拿鐵送給尋獲員警飲用，感謝警方辛勞。警方持續擴大追查、鎖定郭男（46歲）涉嫌重大，20日8時許持士林地院搜索票，派員到基隆市七堵區郭嫌家中搜索，郭嫌聞聲便躲藏於家中後門蓄水桶後面，以為可規避警方查緝、但約半小時即遭眼尖員警識破。

警方發動搜索，在郭男嫌房內起獲安非他命1小包、毒品吸食器1組，另於其犯案之重機車內起獲作案工具螺絲起子1把、刮刀1面，雖對竊取車輛及車牌坦承不諱，但對犯案動機、及失竊車牌均不願交待。警詢後依觸犯毒品危害防制條例現行犯逮捕郭嫌，移送基隆地檢署偵辦，另涉新台五路小貨車竊案部分函送士林地檢署偵辦。

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