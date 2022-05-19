基隆男童高燒42度送醫不治　邱臣遠建議：徵調退休醫護進駐

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫，針對日前基隆兩歲男童確診死亡案例，台灣民眾黨立委邱臣遠19日舉行「人民確診求助無門，篩檢轉診全靠運氣」記者會，呼籲應完善兒童急重症轉診整合平台，提供地方及民眾最快轉診途徑指引，在兒科人力短缺必要時，也應徵調退休醫護進駐社區篩檢站，讓現役兒科醫護能全心投入在兒童重症照護上。

▲台灣民眾黨立委邱臣遠。（圖／邱臣遠國會辦公室提供）

邱臣遠表示，去年紓困特別預算5.0中針對補助地方政府設置社區篩檢站的部分，就追加了48億8597萬6千元，然而目前僅使用了11億元，執行率只有22.4%，比較各縣市每個篩檢站平均負擔確診者PCR的人數負荷量，北部區域疫情最嚴重的基隆市、雙北市及桃園市，高居前四名，分別是第五名縣市的2至3倍，顯示篩檢站數量不合理，也不足夠；另外嘉義縣幅員廣大人口眾多只設置2個，也遠遠不足。

邱臣遠指出，指揮中心短短半年時間內總共設置620站，目前卻已經關閉一半，只剩下310站，顯示規劃草率，希望指揮中心應該趕快改進。他也呼籲，中央應評估「快篩陽性即確診」，除了可以減低行政、醫療的量能負擔，也有機會提升後續遠端看診與投藥的速度。

邱臣遠強調，兒童的醫療量能是政府首要解決的問題，日前指揮中心才說要設置學齡前兒童就醫綠色通道，隔天就發生基隆兩歲確診男童死亡案例。可見綠色通道雖可疏導人流，仍無法解決重症兒童病床不夠、以及大量醫護確診導致人力不足等問題，呼籲指揮中心應加速建立中央與地方相連結的「兒童急重症轉診整合平台」，兒科人力短缺必要時，也應徵調退休醫護進駐社區篩檢站，讓現役兒科醫護能全心投入在兒童重症照護上。