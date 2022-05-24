挺過全家染疫！台南3寶媽坦言最擔心有色眼光　喊話「不要獵巫」

▲台南媽媽分享一家五口，四人確診照護兒童與其他人的抗疫過程，喜迎出關卻坦言最擔心旁人的有色眼光。（圖／翻攝蔡亞諄臉書）



記者林冠吟／台南報導

台南三寶媽蔡亞諄一家五口四口確診，她一人扛下照護老公和3個孩子的照顧壓力後，終於盼到一家人全部恢復陰性，陸續出關解隔，而她也在網路上「連載」關在家裡自救的日子，和大家分享抗疫經歷。儘管一家人都已順利恢復健康，但她卻坦言這樣的分享，也讓她很擔心一家人出關後會面對「有色眼光」，忍不住喊話，不要攻擊確診者，也不要污名化確診家庭，「這樣只會製造更多黑數」。

蔡亞諄原在台南經營服飾店，未料5月初先是就讀高二的女兒確診後，緊接著老公和就讀小二的雙胞胎兒子也都陸續確診，一家五口四口確診，僅剩她一人維持陰性，也因此必須一間扛起照護大小4人的責任，讓她一度相當崩潰。

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在崩潰之餘，她選擇在臉書上連載「關在家裡自救的日子」，希望將確診的經歷分享出去，列下居家備物資、藥品，反應自己所遇到的問題之外，更希望民眾在面對類似狀況時也有借鏡可以依循，避免第一時間慌了手腳，卻又無後援援助的窘境。

▲蔡亞諄在臉書上連載「關在家裡自救的日子」，分享自己的抗疫經驗。（圖／翻攝蔡亞諄臉書）



不過，一家康復順利出關後，她忍不住開始擔心是否會因為這樣的「分享」，加上自己本身又開店經營服飾店，會不會讓其他人以有色眼光看待他們一家，客人會不會因擔心而拒絕上門？孩子返校後是否有可能遇到排擠狀況？

蔡亞諄透露，女兒在班上擔任班長，原本擔心同學會排斥她，沒想到同學卻都相當關心她的狀況，而雙胞胎兒子的老師也相當關心他們一家的健康狀況，讓她非常感動。

▲蔡亞諄表示，女兒確診後並沒有遭同學排斥，讓她相當感動。（圖／翻攝自蔡亞諄臉書）



蔡亞諄也藉此呼籲，確診染疫真的不是錯，在疫情肆虐的時代下，沒有人願意染疫確診，喊話「真的不要有獵巫扭曲的心態」。

她坦承，現今反倒比較不擔心兒子和女兒的返校狀況，反而是自己比較沒有自信，畢竟她是開店做生意的，但她又想要幫助大家，在出關後更自願幫確診家庭送物資，希望身邊的親朋好友在面對病毒時，不會像她當初一樣無助。

她也再次呼籲，當家庭中出現確診者，一定要落實完全隔離的方式，做好環境清消，才不會一個跟著一個確診；而驗出快篩陽性後，就是立即預約PCR檢測，視訊拿藥看診，乖乖遵照醫囑吃藥，才能紓解急性症狀。