行車糾紛脫口「X你娘！」　外送員辯「只是口頭禪」代價出爐

▲ 外送員飆罵同事三字經後辯稱只是「口頭禪」，法院不予採信，判拘役35日。（示意圖／達志影像）

記者戴上容／新北報導

2名Uber Eats外送員去年1月間在台北市街頭因行車糾紛爆發口角，其中一名夏姓外送員對著林姓外送員飆罵「X你娘」、「你是渾蛋！」等語，士林地院審理時，夏男說，是對方惡意衝撞，才讓他情緒失控脫口說出「口頭禪」，但法院不予採信，依公然侮辱罪嫌判他拘役35日，得易科罰金3.5萬元。

判決指出，夏姓外送員去年1月3日中午12時許，與林姓外送員發生行車糾紛，他在憤怒之下，朝對方辱罵對方「X你娘」、「你是渾蛋」等語，讓林男認為已貶損到自己的人格與社會評價，因此憤而提告。

夏男挨告後否認犯行，他說，自己變換車道雖沒使用方向燈，但如果對方受到驚嚇，應該要煞車，而非直直來撞他，對方顯然是惡意衝撞，才會讓他情緒失控，說出口頭禪「X你娘」、「你是渾蛋！」等語，自己只是要表達不滿，但士林地院法官認為，夏男辯詞僅為卸責，沒有採納。

法官認為，夏男未使用方向燈，且未讓直行車先行就變換車道，並與林男發生行車糾紛，公然出言辱罵林男，考量他犯後否認犯行，一個月收入約5、6萬元等因素後，依公然侮辱罪嫌判他拘役35日，得易科罰金3.5萬元。