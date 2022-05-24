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兒童BNT配送量曝光！新北5.7萬最多　各縣市開打時間一次看

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）發言人莊人祥、指揮中陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

兒童BNT輝瑞疫苗明天起陸續開打，首波配送40.3萬劑今天送到各縣市，配送數量也曝光，新北市5.7萬劑最多，接著是台中市5.6萬劑，台北市排第三，獲配5.4萬劑；指揮中心今日也公布各縣市開打時間。

中央流行疫情指揮中心今(24)日說明，有關滿5至11歲兒童施打之Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗接種事宜，已於今(2022)年5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合，自5月25日起，依期程規劃陸續於校園或指定/安排合約醫療院所提供接種。

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指揮中心表示，教育部於5月17日轉請地方政府教育局及國小配合相關準備作業，並協助進行家長及學童接種意願調查，同樣提供7天考慮期，預計5月25日後陸續彙整各縣市調查結果。

▲▼5/24各縣市輝瑞BNT疫苗兒童劑型配送與預估開打日期。（圖／指揮中心提供）

▲各縣市輝瑞BNT疫苗兒童劑型配送量。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心指出，目前各地方政府校園集中接種作業預訂於5月25日至6月1日間陸續開打，亦安排/指定合約醫療院所提供接種服務，未於校園接種或滿5歲未入學兒童可至各縣市安排/指定合約醫療院所接種。

指揮中心說明，兒童疫苗已於今日陸續配送各縣市，預估需求主要以5-11歲各縣市人口數之7成，扣除原Moderna意願調查人數8成(預估接種)及確診人數進行分配，且依疾病盛行率再加配部分縣市，首批預估配送約40.3萬劑，後續視接種情形，預計於5月27日再配送約26.9萬劑。中央預留約10萬劑，將依接種及疫情等狀況再行分配。

▲▼5/24各縣市輝瑞BNT疫苗兒童劑型配送與預估開打日期。（圖／指揮中心提供）

▲各縣市輝瑞BNT疫苗兒童劑型預估開打日期。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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